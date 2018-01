Acabar diálogos con Eln, piden Vargas, Ramírez, Duque y Ordóñez

29 de enero 2018 , 07:06 a.m.

Germán Vargas Lleras, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez pidieron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos poner fin a los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).



Tras conocerse informaciones en fuentes cercanas a la Fiscalía de que esa organización subversiva estaría detrás de los atentados en Barranquilla y Soledad (Atlántico), en los que cinco agentes de la Policía murieron y más de 50 civiles resultaron heridos, los dos candidatos presidenciales manifestaron que no se puede continuar negociaciones con esa guerrilla.

La indignación también fue mayor luego de que se conoció una declaración pública en la que los mismos alzados en armas se atribuyeron los hechos de violencia.

El presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter, informó que se estaba confirmando la veracidad del comunicado de la guerrilla adjudicándose los atentados.



Pero entre tanto, Vargas Lleras, Ramírez, Duque y Ordóñez, fueron los candidatos presidenciales que con mayor contundencia reclamaron el fin de la negociación con el Eln.



“No puede el gobierno en estas condiciones reanudar las negociaciones con el Eln, debe reaccionar con determinación y autoridad. No puede el país repetir la historia del Caguán”, trinó Vargas Lleras en su cuenta de Twitter.



Duque, el candidato del uribismo, dijo que “el gobierno debe acabar inmediatamente con la comedia de la mesa de diálogo en Ecuador”.



Por su parte, Marta Lucía Ramírez, en un video a través de su cuenta de Twitter, aseguró que "el Eln no tiene voluntad de negociar" y le solicitó al presidente Santos "suspender de manera indefinida, y hasta que llegue un nuevo Gobierno este proceso de negociación".



Ordóñez, por su parte, recriminó el atentado y aseguró: "Matan a nuestros policías y a la vez reiteran su voluntad de paz. En mi Gobierno estarán donde merecen: la cárcel. No negociaré un centímetro de la patria con el Eln".

El gobierno del presidente Santos intenta avanzar en negociaciones de paz con el Eln, en Quito (Ecuador), pero este proceso ha resultado muy fracturado.



En varias ocasiones las conversaciones se han visto sorprendidas por hechos de violencia, pero el gobierno insiste en mantener las expectativas de lo que llama “una paz completa”, es decir, con todos los actores alzados en armas.



Apenas el pasado 10 de enero el presidente Santos se vio obligado a pedirle a su equipo negociador en Quito que regresara a Bogotá para evaluar la situación, luego de que el Eln perpetró varios atentados en Arauca y Casanare, contra la infraestructura.



La semana pasada el equipo retornó a la capital ecuatoriana para reanudar los diálogos, pero solo tres días después el clima de escepticismo volvió a tomarse la mesa y la fase concluyó.



Las acciones violentas del Eln están llevando a que el tema sobre la búsqueda de la paz se meta de nuevo con fuerza en la campaña presidencial con sesgos negativos en muchos casos.



Vargas Lleras, y Duque desde el uribismo, son los más duros críticos de los beneficios para la guerrilla. Sus críticas han estado dirigidas especialmente a algunos aspectos del acuerdo con las Farc, pero las acciones de violencia del Eln endurecen sus críticas, en general, contra el manejo de las guerrillas.



