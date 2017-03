Uribismo alista una nueva marcha del 1 de abril en contra del Gobierno

El Centro Democrático alista una nueva marcha nacional para este sábado 1 de abril. Desde mayo del año pasado esta colectividad política -liderada por el expresidente y principal opositor del Gobierno, Álvaro Uribe Vélez-, ha convocado a dos movilizaciones nacionales.



La primera en abril de 2016 en la que se convocó a rechazar la administración de Juan Manuel Santos, por las familias de "militares falsamente acusados y por los militares activos indignados", así como por los exministros y altos funcionarios del gobierno Uribe detenidos.

Aunque hubo discrepancias en el número de asistentes, la cifra podría haber alcanzado las 60.000 personas en diversos puntos del país.



Y la segunda, realizada en octubre de ese mismo año, se convocó para protestar contra la reforma tributaria.



Este sábado, por tercera vez el Centro Democrático saldrá a las calles a medir la fuerza con el Gobierno, pero esta vez con tres ingredientes adicionales y que no son menores: el inminente inicio de la campaña a la Presidencia, un proceso de paz con las Farc que ya lleva cuatro meses de ejecución y la corrupción, más evidente por estos días por el sonado caso de Odebrecht.



El uribismo ha movilizado su maquinaria en varias regiones para la realización de la marcha. Aún no se han definido con exactitud los puntos donde se va a realizar, pero ciudades como Manizales, Bucaramanga, Villavicencio, Medellín, Armenia, Neiva, Cali, Cúcuta, Valledupar, Cartagena, Pereira y Barranquilla ya cuentan con perfiles en Twitter donde se convoca a la marcha. En Bogotá, el evento será desde las 10: 00 a.m. en el Parque Nacional.



Bajo los hashtags #Abril1Alacalle y #ResistenciaCivil, varias personas en redes sociales están haciendo la convocatoria y opinando a favor de la marcha uribista.

Por un Congreso reducido, austero, transparente

El Fast Track peor que el viejo Estado de Sitio



Marchemos el 1 de Abril, pic.twitter.com/gs9rybs03e — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 26 de marzo de 2017

El diario El País de España entrevistó este lunes a Alejandro Ordóñez, exprocurador de la Nación, y una de las personas que encabeza la marcha del 1 de abril. El funcionario, quien salió de su cargo cuando el Consejo de Estado encontró irregularidades en su elección, afirmó que “la Colombia creyente tiene razones para salir a protestar”.



Ordoñez, de la mano del expresidente Uribe, ha convocado a los colombianos –especialmente a los que votaron por el No en el plebiscito- para que salgan a marchar, por lo que han denominado “defensa de la democracia”. Incluso, han propuesto la renuncia del presidente Santos por los escándalos de corrupción con la empresa brasilera.



Un punto que no deja de ser curioso porque al menos tres de los miembros del Centro Democrático también están siendo investigados por el caso Odebrecht. Uno de ellos es Daniel García Arizabaleta, destituido director de Invias, directivo de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014, quien la semana pasado decidió abstenerse de participar en reuniones de las directivas del Centro Democrático.



El mismo Óscar Iván Zuluaga también renunció a la precandidatura para “dedicarse” a responder a la justicia por los señalamientos.



Así mismo, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien aceptó hacer recibido un soborno por 6,5 millones de dólares por parte de Odebrecht por la adjudicación del segundo tramo de la Ruta del Sol.



Por ello, ciudadanos que no están de acuerdo con la protesta también se han movilizado por Twitter con el hashtag #Nolemarchoaloscorruptos.

Según Ordoñez, en su recorrido, en el que ha invitado a la marchar a la ciudadanía, ha podido observar a la gente indignada e inconforme con el Gobierno y afirma que el

escenario para poder expresarse es la calle.



“La reforma tributaria, la corrupción, que el proceso de paz se haya justificado para darles la razón a los victimarios, la Colombia creyente ve que el Estado tiene una agenda contra la familia, así lo niegue. Por eso, vamos a marchar”, indico al diario español.



El exprocurador también se refirió a los cuestionamientos que ha recibido sobre por qué marchar en defensa de la familia tradicional –es notoria su desacuerdo con temas que involucren a la comunidad LGTB- y no por los niños que se mueren de hambre en La Guajira o contra la violencia intrafamiliar.



A esto Ordoñez respondió “todas esas patologías forman parte de la crisis en la que estamos. La drogadicción, el abuso y el embarazo adolescente también son secuelas de la disolución de la familia”.



Varios políticos como Jaime Amín, cercano al expresidente Uribe, han afirmado que aunque la marcha es liderada por el uribismo “no tiene ninguna connotación política y se trata de una iniciativa ciudadana”.



