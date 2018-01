Reunir a las colombias en el proceso electoral

La polarización ha fragmentado a la sociedad en muchos bandos y en este contexto electoral hay dos alternativas: la reconciliación o ahondar aún más la crisis del debate público y por ende, del desgaste en la política.

Emmanuel Macron, en su ilustrativo libro “Revolución”, expuso con claridad las consecuencias que se generarían al tener una Francia fragmentada. En su sentir, se quebrantaría el civismo, la fraternidad y los derechos esenciales de los franceses, si se eligen personas como a Marine Le Pen del Frente Nacional, quien exacerbaría la polarización interna apelando al miedo sobre amenazas terroristas extranjeras, culpando insaciablemente a todos los políticos del desempleo y promoviendo políticas ultranacionalistas.



Por todo ello, Macron propuso “reunir a las francias” con el ánimo de congregar a la sociedad civil en torno a un proyecto unificador común. Proposición que fue respaldada por el 66% de la población al elegirlo, en segunda vuelta, como presidente de la República francesa.



En Colombia, en los últimos años, se ha dado un debate político, en el cual las ideas o las propuestas dejan de ser el foco de atención. En su lugar, la discordia y los insultos parecen atraer más los titulares de prensa, generando todo tipo de sectarismos.



En efecto, a raíz de lo anterior, se han generado varias colombias: la del uribismo, la del santismo, la de las Farc, la de la izquierda o la de la derecha. Lo cual ha generado que los puntos medios o las visiones pragmáticas puedan ser vistas como irracionales. Es decir, el colombiano de a pie debe escoger, inevitablemente, un bando o el otro, o preferiblemente guardar silencio en el debate público, so pena de ser tildado de falta de carácter.



Por supuesto, este escenario tan infundado ha llevado a un desgaste en la política sin precedentes. Es muy difícil para un joven tener incentivos en participar en una contienda electoral porque el efecto inmediato es recibir insultos del lado contrario.



De manera que su única alternativa es participar de esa dinámica polarizante. Así, se percibe un panorama poco alentador en el devenir político, pues las prácticas actuales están llevando a un agujero con difícil salida para tener un debate con argumentos, sin odios o resentimientos.



Por lo que, precisamente, en este contexto electoral, los candidatos deben incluir una propuesta concreta de reconciliación como eje central de la campaña. Por supuesto, a los colombianos nos interesa saber sobre la economía, el empleo, la salud o la implementación de los acuerdos de paz.



Pero es de igual de importante que exista un compromiso de todos los contendientes en abstenerse de generar un debate polarizante. Si la iniciativa parte de uno solo, la propuesta será lamentablemente excluida por considerarse que tiene una bandera política. De manera que la responsabilidad debe ser conjunta.



Finalmente, los ciudadanos también jugamos un papel determinante en no caer en estas tentaciones de un discurso odioso. El mecanismo de reconciliación política puede ser definitivo para combatir la posverdad, que curiosamente tiene relativo éxito.



Con esto, tenemos que romper con la Patria Boba, el Frente Nacional, o actualmente con cualquier “ismo” (petrismo, uribismo, santismo, etc. ) o sus antítesis, para reunir a las colombias, y seguir construyendo todos los mismos valores que históricamente compartimos.



DIEGO ALEJANDRO CELIS CORZO

Docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia

@DiegoCelisC