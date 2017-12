Listos los tarjetones para elegir Congreso en marzo del 2018

Un total de 16 partidos y movimientos políticos apoyados por firmas aparecerán en el tarjetón que se les darán a los colombianos para la elección de Senado, el próximo 11 de marzo.



Este jueves, la Registraduría Nacional sorteó las posiciones de estas organizaciones en la tarjeta electoral con la que serán elegidos 108 senadores y 172 representantes a la Cámara, contando los de la Farc.



Según el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, en la mayoría de las regionales de la entidad quedaron definidos los puestos en los tarjetones para la Cámara de Representantes.

El sorteo se realizó no solo en Bogotá sino en la mayoría de sedes de la entidad electoral en los departamentos, donde se rifaron los puestos para las organizaciones políticas en los tarjetones de la Cámara de Representantes, la cual se elije a nivel departamental.

Imagen del tarjetón para la elección del Senado en 2018. Foto: Registraduría

El tarjetón de Senado, que se elige en todo el país, lo encabezará el partido Alianza Verde, el cual sacó la balota número uno en el tarjetón, en el que habrá dieciséis cajas, de igual número de organizaciones políticas, para que los electores escojan la de su predilección.



Entre los principales partidos, el número tres le correspondió al Conservador; el cuatro al Centro Democrático; el seis a Cambio Radical; el siete al Liberal; el diez al Polo, y el once a ‘la U’.



Entre los nuevos competidores se destacan el movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, el partido de la exguerrilla, el cual tendrá derecho a cinco curules en Senado y cinco en Cámara.



Igualmente retornó el antiguo partido Alas, el cual inscribió una lista a nombre de Somos.



También hay cuatro grupos que recogieron firmas para inscribir sus planchas a Senado, más el Movimiento Mira, Opción Ciudadana y la llamada Lista de la decencia, una alianza de la ASI, la Unión Patriótica y el Mais.



Galindo afirmó que a partir de este sorteo, la entidad comenzará con la impresión de las tarjetas electorales y su desplazamiento a todos los lugares del país.



Agregó que el próximo cinco de febrero debe “salir este material” a las regiones. “



"Hago el llamado a los diferentes partidos y movimientos políticos que estén interesados en adelantar consultas interpartidistas para el once de marzo, a que nos informen los detalles de cada una de ellas a más tardar el próximo diez de enero”, solicitó.



Al final del sorteo, el registrador Galindo reiteró que las nuevas 16 curules de paz, cuya creación está sujeta a decisiones judiciales, no alcanzarían a ser elegidas en marzo ya que no hay “tiempo para preparar la logística necesaria” para ellas.



POLÍTICA