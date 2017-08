Lo que significa la llegada de Vargas Lleras al partidor presidencial

Con el ingreso de Germán Vargas Lleras a la contienda presidencial, a partir de hoy la campaña de 2018 adquiere una nueva dimensión.

Vargas Lleras es considerado un “peso pesado” de la política que moverá los cimientos del debate presidencial.



Aunque el aspirante a la Casa de Nariño no va a comenzar una campaña convencional desde ahora mismo, el hecho de que haya miles de seguidores suyos recogiendo firmas en las calles, con su ayuda, para impulsar su candidatura, el escenario político cambia.



La recolección de firmas para impulsar la candidatura presidencial del exvicepresidente Vargas Lleras a través de un movimiento ciudadano necesariamente tocará las demás campañas y, por supuesto, al que fuera su partido, Cambio Radical.



Sin lugar a equivocaciones y con base en las diferentes encuestas que hasta ahora se han hecho, es uno de los aspirantes más fuertes a llegar a la Presidencia dentro de los que hasta ahora han anunciado su intención de estar como aspirantes en 2018, por firmas.



Vargas no solo tiene un importante reconocimiento entre los colombianos, sino que trae la experiencia de que fue candidato presidencial en 2010, donde logró conseguir 1’473.627 votos. Fue la tercera votación, detrás del presidente Santos y de Antanas Mockus.



Además, en su paso por los ministerios del Interior y de Justicia y en el de Vivienda y como Vicepresidente de la República mostró una gran capacidad de gestión.



No en vano, en su paso como Vicepresidente fue el encargado de los temas de infraestructura, asunto en el que el país mostraba un gran atraso y que ahora presenta cambios significativos en el mejoramiento.



La inscripción del comité que promoverá la recolección de las firmas para poder inscribir al exvicepresidente como candidato presidencial se hará efectiva este martes.



Al frente de dicho proceso van a estar el arquitecto Simón Vélez, el banquero Eduardo Pacheco y el líder social Jeison Aristizábal.



Vélez es un reconocido arquitecto de la Universidad de los Andes, que se destaca por sus diseños y construcciones a partir de la guadua.



Ha diseñado y cosntruído más de 200 edficaciones en Alemania, Francia, India, Estados Unidos, Jamaica y Colombia, entre otros.



En el 2009 obtuvo la Principal Premio Príncipe Claus donde se le honra por el empleo estético de materiales naturales en todas sus creaciones.



Pachecho es un duro del sector financiero del país. Es el presidente del Grupo Colpatria, que incluye el banco, una aseguradora y una constructora, entre otros negocios.



Es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Administración de Negocios (MBA) en la Universidad de Nueva York.



Fue presidente de la Corporación de Ahorro y Vivienda Corpavi.



Aristizábal es el fundador de Asodisvalle, una asociación dedicada a la atención de niños y jóvenes en situación de discapacidad del distrito de Aguablanca. Él ganó el premio Héroe CNN del 2016



Jeison nació con parálisis cerebral. Durante su nacimiento una complicación demoró el parto y su cerebro no recibió la oxigenación suficiente, lo cual afectó sus funciones motoras.



