Fajardo (26 %) y Petro (17 %) lideran encuesta de CNC para Presidencia

Una nueva encuesta sobre intención de voto, realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y revelada anoche por el Noticiero CM&, mostró que el candidato presidencial de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, sigue punteando.



De acuerdo con el estudio, el 26 por ciento de los consultados se mostró dispuesto a votar por el exgobernador de Antioquia en los próximos comicios.

La encuesta, que consultó telefónicamente a 1.018 personas con intención de voto, en 57 municipios, muestra a Fajardo con 9 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien tiene el 17 por ciento.



“El resultado de Fajardo es un poco alto y eso significa que todavía no se ha desarrollado la competencia que él tiene”, dijo Carlos Lemoine, director del CNC. Sin embargo, considera que la idea del exgobernador de proponer un país decente le está sonando a la gente.



En el tercer lugar en la medición está el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, cuya intención de voto es del 10 por ciento, solo un punto por encima del liberal Humberto de la Calle.



Con los mismos 9 puntos de De la Calle está Iván Duque, el candidato presidencial del Centro Democrático, quien comenzó su campaña el pasado 10 de diciembre. En la medición aparece con 6 puntos la exministra Clara López, y el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón con el 3 por ciento.



A estas cifras hay que agregar que el 9 por ciento de los consultados dijo que no votaría por ninguno de los candidatos por los que se le preguntó, mientras que el 6 por ciento no respondió.



La encuesta midió un escenario probable en el que, para la primera vuelta, el candidato de la coalición del uribismo con sectores del ‘No’ sea la exministra Marta Lucía Ramírez y no Iván Duque. En este caso, Fajardo sigue adelante, con el 25 por ciento; seguido por Petro, con el 18 por ciento. Ramírez sería sexta entre los 7 candidatos medidos, con el 7 por ciento.



El CNC también preguntó sobre quiénes creen que llegarán a una segunda vuelta presidencial. En ese escenario, los mayores porcentajes fueron para Fajardo y Vargas Lleras.



