Sectores de ‘la U’, molestos tras remezón en el Gobierno

Un visible inconformismo quedó en algunos sectores del partido de ‘la U’ –el del presidente Juan Manuel Santos– tras los cambios que el mandatario hizo en su equipo de gobierno.

El martes el jefe de Estado anunció relevos en cuatro ministerios y en nueve entidades del sector central y designó, en algunos casos, a funcionarios con un perfil más técnico para su último año.



Aunque el remezón en la participación de los partidos no fue tan fuerte como se había previsto, algunos sectores de ‘la U’ dicen no sentirse representados en el nuevo equipo.



Este partido perdió su participación en el ministerio del Transporte, donde estaba Jorge Rojas, a quien consideraban como miembro de su colectividad. En su lugar llegó Germán Cardona, a quien consideran un técnico que realmente es cuota del Presidente.



También salió el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien llega como jefe único de ‘la U’, y hasta ahora no se sabe si habrá un representante de ese partido en dicha cartera.



‘La U’ fue un partido gestado en el 2005, entre otros, por el propio Santos y en el 2010 y en el 2014, en las dos elecciones de Santos, fue su aliado y lo ha apoyado en la agenda que el Gobierno ha presentado al Congreso en este tiempo.



Este hecho ha llevado a que varios congresistas hayan comenzado a ver con mejores ojos la posibilidad de ir a otros partidos para 2018, sin sufrir las sanciones que hoy día contempla la ley.

El codirector del partido Bérner Zambrano dijo que ‘la U’ es “respetuosa” del fuero presidencial, y que lo que piden es “equilibrio”.



“El Presidente fortalece a otros partidos en detrimento de ‘la U’, y nosotros tenemos también tranquilidad en nuestro fuero para votar en el Congreso como estimemos conveniente”, afirmó el dirigente.



El expresidente del Congreso Mauricio Lizcano aseguró que “el gran perdedor” tras estos cambios fue el partido de ‘la U’.



Para él, aunque Santos reordenó la casa con una gente muy “competente”, hubo partidos como el Liberal, el Conservador y Cambio Radical a los que les fue “mucho” mejor. “La cenicienta fue ‘la U’ ”, afirmó.



El senador Manuel Enríquez Rosero había manifestado esta semana también su inconformismo. “Creíamos que íbamos a tener una mejor participación (...). Creemos que el partido no fue tenido en cuenta para el nuevo año”, afirmó.



Aunque estas molestias son normales cuando hay movimientos en el Gobierno, esta vez el hecho tocó al partido del jefe de Estado, en un momento en que el Congreso tiene que tomar decisiones claves.



