Roy Barreras y María del Rosario Guerra hablan sobre marcha uribista

‘Tenemos que hacernos sentir': María del Rosario Guerra

La senadora María del Rosario Guerra (Centro Democrático) es una de las personas que está promoviendo la marcha de este sábado.



¿Por qué van a marchar el 1.° de abril?

El Centro Democrático, en vista de que el Gobierno Nacional desconoció la decisión del 2 de octubre sobre el plebiscito, que por vía fast track va a introducir como parte del bloque constitucional el acuerdo y además de eso ha aprobado un acto legislativo en el que les da elegibilidad e impunidad a las Farc, quiere ejercer en la calle su derecho de expresarse respetuosamente y decirle al Gobierno que no estamos de acuerdo y que se desconoció la voluntad popular.



¿Es lo único?

Estamos rechazando el manejo que el Gobierno le ha dado a la economía; es inaceptable que se haga una reforma tributaria y que ahora sean 6 billones de pesos los que se gastarán en una adición presupuestal para financiar la campaña política del 2018. Fuera de eso, tenemos que decir no más a la corrupción, a toda esa presunta corrupción que está enquistada en la campaña presidencial, en gobernaciones, en alcaldías. Realmente tenemos que hacer sentir que la gente de bien no está de acuerdo con la corrupción.



¿Cuántas personas aspiran que salgan a marchar?

Es muy difícil calcularlo, porque habrá gente de todos los partidos, gente sin partido, simplemente cada uno va a tener una razón para salir a marchar.



¿Hay algún requisito para salir a marchar?

No, solamente que se haga con mucho respeto y con la camiseta puesta de que lo que vamos a defender es la democracia.



Hay quienes dicen que esta marcha es para promover la campaña del 2018…

No es así. La problemática del país es grave. Por esta democracia tenemos que salir a decirle al Presidente ¡no más¡, no sigan haciéndonos ese daño institucional.

‘Parece una marcha sobre autocorrupción’: Roy Barreras

Roy Barreras, uno de los principales alfiles del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ironizó el martes diciendo que la marcha convocada por el uribismo parece más bien una “marcha por la autocorrupción”.



¿Qué sentido le ve usted a esta marcha?

Los colombianos ven con cierto asombro la convocatoria de la que creo que es más bien una marcha de la autocorrupción. Hay cierto descaro de convocar a los colombianos a una marcha anticorrupción luego de conocer el soborno de 6 millones de dólares de Odebrecht a uno de los suyos, para mencionar un solo caso.



¿Puede ser más bien el comienzo de la campaña electoral?

Es un nuevo intento del uribismo por convocar marchas que en el pasado han fracasado. Creo que les podría servir más bien como un ejercicio de expiación, pues veo que entre los convocantes hay muchos creyentes, y tratándose de la Semana Santa, es muy probable que se convierta en una marcha de flagelantes para pedir perdón por sus pecados.



¿Por qué se apuran ustedes a descalificarla?

Yo no la descalifico. Me parece que es sagrado el derecho de los ciudadanos a marchar a favor de lo que quieran. Lo que deploro es que el uribismo persista en el propósito de poner a unos a marchar contra los otros, cuando el mundo entero clama por la reconciliación. Es lo que ha pedido el papa Francisco, precisamente, quien va a venir al país a bendecir esta paz que nos pertenece a todos los colombianos.



¿Esto es una prolongación de la confrontación entre santistas y uribistas?

No tiene sentido convocar a un sector político contra otro, cuando los protagonistas de los grandes robos son privilegiados de cuello blanco, sin militancia en ningún partido. ¿Por qué no marchan contra la Cámara de Comercio de Cartagena que recomendó al Viceministro del soborno de Odebrecht?



