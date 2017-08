Impuestos y Venezuela agitan debate con 12 candidatos presidenciales

Doce candidatos presidenciales de todos los partidos políticos expusieron el jueves en Cartagena, ante los industriales colombianos, las tesis económicas que pondrán en marcha en caso de ser elegidos para el primer cargo de la nación en 2018.

El tema en el que más coincidieron los presidenciables fueron los impuestos.



Algunos dijeron de manera expresa que si son elegidos, los bajarán. Otros hablaron de ordenarlos. Pero, en general, fue un tema de su preocupación sobre el que expusieron sus puntos de vista.



Durante más de dos horas, los presidenciables, en grupos de a 6, respondieron las preguntas del director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, moderador del encuentro.



Ante un auditorio de más de 1.500 personas, la mayoría empresarios, los candidatos hicieron sus apuestas económicas, en las que afloraron afinidades y contradicciones.

El otro tema abordado en la discusión fue la crisis venezolana. Algunos criticaron duramente el régimen del presidente Nicolás Maduro, mientras que otros se mostraron más cuidadosos en sus observaciones.



Desde diversas orillas ideológicas se advirtió sobre el impacto que tendría para Colombia un empeoramiento de la crisis. Un éxodo masivo.



Algunos de ellos dijeron que Colombia debe liderar la conformación de un fondo de ayuda internacional para atender el inminente agravamiento de la crisis.



El encuentro fue organizado por la Andi, EL TIEMPO y La W.



El director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, preguntó a los candidatos sobre dos temas de actualidad. 1. ¿Qué opinan sobre la crisis política en Venezuela?



2. ¿Qué visión tienen sobre la economía del país?

Sergio Fajardo - Candidato de Compromiso Ciudadano

1. “Tenemos que ser generosos y entender la naturaleza de la solidaridad. Eso nos lleva a ver cómo nos articulamos con la comunidad internacional para entender las responsabilidades conjuntas que tenemos para solucionar la crisis en el vecino país.



Una cosa es romper relaciones con Venezuela desde Perú y otra, desde Colombia (...) Nuestro país lo que tiene que hacer es preparar una serie de medidas para la eventualidad de que ocurra algo extraordinario en Venezuela, especialmente en materia de seguridad militar en la frontera”.



2. “Sabemos que las tasas de interés del Banco de la República tienen que seguir bajando, que se transfieran al consumidor para que reaccione la confianza de los consumidores. Seguro que podemos discutir acerca del interés de usura, podemos hablar de los cuellos de botella, quitar trámites, apoyar a los emprendedores (...)



Pongo la caricatura, el desarrollo agroindustrial para los empresarios, para ustedes y los pequeños campesinos para las Farc, por supuesto que eso es lo que no podemos hacer en Colombia. Lo tenemos que hacer juntos”.

Carlos Holmes Trujillo - Precandidato del Centro Democrático

1. “La situación crítica desde el punto de vista humanitario hay que atenderla transitoria y coyunturalmente mediante la creación de un fondo humanitario al que contribuya no solamente Colombia, tiene que contribuir en general la comunidad internacional y tiene que contribuir la comunidad hemisférica, que es la que ha tenido la obligación pero la incumplió (...) hay que promover, liderar si se quiere, una acción internacional simultánea, no aislada ni escalonada, como ha venido sucediendo, para reclamar que haya elecciones”.



2. “Mi prioridad será crear la condiciones para que la economía crezca rápidamente. Y estoy planteando un objetivo ambicioso, estoy hablando de crecer un 7 por ciento de forma sostenida (...) Con respecto a la estructura tributaria, pienso que no hay que cobrarle cada vez más a cada vez menos personas, sino cada vez menos a cada vez más personas. Por eso visualizo el tema tributario con el propósito de construir un sistema con tarifas bajas y cuyo recaudo no ofrezca dificultades de ninguna índole”.

Marta Lucía Ramírez - Precandidata de Origen Conservador

1. “Hemos debido exigir que se cumpliera la Carta Democrática de la OEA, no quedarnos en silencio por el tema de la paz (…) Hay que liderar, que la comunidad internacional, especialmente América Latina, abra cupos, así como lo está haciendo la Unión Europea con los migrantes, para acoger a los venezolanos (...) Si no hacemos presión hoy, vamos a ver que se atornilla el régimen de Venezuela, como se atornilló el de los Castro en Cuba (...) Tenemos una gran responsabilidad y un gran compromiso con Venezuela, tenemos que estar a la altura”.



2. “¿Cómo ser fuerte en economía? Primero, utilizando las instituciones que ya existen. Yo no voy a crear consejos nuevos, voy a utilizar los que ya existen, el Consejo Superior de Comercio Exterior, que existe desde la ley del 91, lo voy a reunir todas las semanas, pero lo voy a presidir porque tiene que ser como el gabinete de ministros, que se reúne periódicamente. Y lo vamos a reunir por cada una de las cadenas de producción para saber qué está pasando y dónde están realmente los trámites que les quitan la productividad”.

Humberto de la Calle - Candidato presidencial de Origen Liberal

1. “No vamos a permitir, los que estamos aquí y los ciudadanos colombianos, llegar a la situación de destrucción y violación profunda de los derechos fundamentales. Lo que hay hoy en Venezuela, hay que decirlo sin ambages, es una dictadura. ¿Qué hacer frente a eso? Esperar algo concreto de la OEA es inútil; por lo tanto, me parece que sí hay que trasladarse a otra serie de escenarios (...) Colombia no puede darse el lujo de proceder unilateralmente ni buscar las vías de hecho, tiene que buscar la diplomacia”.



2. “Debemos ir bajando la tributación de las empresas y generando impuestos más progresivos en las personas, que son las verdaderas dueñas de la riqueza (...) yo me opondría a modificar el IVA, que ya llegó a su punto máximo; luego propongo bajar con calma, gradualmente, repito, hacia unas tarifas más razonables en materia de gravamen a las empresas y, en particular, la ampliación de la base, algo que es una necesidad”.



“Simplificar y ordenar la casa es realmente la mejor ayuda para el crecimiento económico”.

Jorge Enrique Robledo - Candidato por el Polo Democrático

1. “Resolver el problema venezolano implica dos posibilidades: o hay acuerdos internos entre los venezolanos o las cosas se van es a complicar más y va

a haber soluciones de fuerza de una parte o de otra parte. Las soluciones de fuerza pueden complicarse todavía más y terminar ese país incendiado, lo que podría ser peor para venezolanos y colombianos, porque se sabe dónde empiezan los incendios pero no donde terminan. El gobierno de Venezuela ha hecho un rompimiento del orden constitucional, eso está en evidencia”.



2. “Señores empresarios, el mercado interno es su mercado y aquí lo regalan alegremente los gobiernos a la producción extranjera (...) No me opongo a que hagamos negocios con los extranjeros, pero sin un mínimo de nacionalismo no se construye un país, no es posible construir un país en el mundo de la globalización si todos nuestros genios piensan que todo lo que es bueno para los extranjeros es bueno para Colombia. Hay que tocar al sector financiero. Necesitamos un sector financiero que respalde de verdad la economía”.

Gustavo Petro - Precandidato del comité Colombia Humana

1. “Una descomposición del entorno inmediato lo primero que va a golpear es la industria colombiana, por eso la política internacional de Colombia se debe enfocar en cuidar que no se produzca un éxodo de venezolanos (...) Si se produce un éxodo de millones de personas, el primer efecto que traerá será un desplome de los salarios en Colombia, lo que generará de entrada un obstáculo adicional para la industrialización en Colombia, pues se producirá una reducción del mercado interno, es decir, la caída de los ingresos del consumidor”.



2. “Para poder industrializar el país hay que salir del modelo petrolero y carbonero que tenemos actualmente. Hay que pasar a un modelo agroindustrial”.



“También está el tema agrario. No hay un proceso de industrialización serio si previamente no hubo una reforma agraria. Si la tierra no produce alimentos, no hay industria”.



“La reforma tributaria que planteo tiene que gravar a las rentas, no a la producción. Esto implica gravar las tierras improductivas y establecer la tasa al carbón, es decir, gravar por emisiones de CO2”.

Juan Carlos Pinzón - Precandidato presidencial Independiente

1. “Tenemos que ser solidarios y tener sensibilidad humana con lo que está pasando en Venezuela. Cada vez que viene un venezolano a Colombia hay que entender su drama, porque incluso muchos de los que están ingresando al país son de origen colombiano (...). Eso sí, hay mucha molestia y preocupación en las comunidades que he podido recorrer por dos consecuencias de la crisis: aumento de la inseguridad en la frontera y una alta competencia por los bienes públicos en las regiones limítrofes”.



2. “Concibo un Estado generando empleo, generando ingresos, el ingreso es la libertad de la gente, quien tiene un ingreso decide cómo gastar su dinero (…). La carga tributaria que tiene el país ha dejado de ser competitiva de manera inobjetable, este tema requiere análisis, un análisis de cómo hacer para mejorar en este sentido.



Valoro de manera especial la Comisión de Gasto Público que está trabajando en estos momentos, porque hay un tema de eficiencia del gasto, de calidad del gasto público, que debe ser atendido de manera específica”.

Iván Duque - Precandidato del Centro Democrático

1. “Lo que está ocurriendo en Venezuela es un dictadura. Estamos viendo a un dictador acribillando a su pueblo utilizando todo el poder del Estado (...). Ante el silencio complaciente que ha tenido la diplomacia colombiana, yo me siento orgulloso de haber liderado un proceso para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional”.



“Hay que entender que lo que hay en Venezuela es un narcorrégimen y que el combustible de ese narcorrégimen está en Colombia y que tiene sus socios en el narcotráfico ”.



2. “No nos digamos mentiras, lo que ha pasado en este país es que la visión del Estado históricamente frente al sector privado es verlo como una fuente de recursos fiscales y ha faltado una política industrial de verdad (...). Hoy el sector privado tiene una tarifa de renta corporativa que está por encima del promedio de la Ocde. Eso es confiscatorio y, adicionalmente, subimos los impuestos al consumo”.



“(Hay que) acabar con esa figura anacrónica de la renta presuntiva que está desapa- reciendo en los regímenes tributarios del mundo”.

Holmes Trujillo dijo que si es Presidente de la República tendrá una meta de crecimiento del 7 por ciento. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, advierte que un agravamiento de la crisis venezolana podría repercutir en un aumento del éxodo hacia Colombia. Humberto de la Calle señaló que el presupuesto de la Nación debe distribuirse no por ministerios, sino por programas. Fajardo dijo que los industriales necesitan reglas claras para recuperar la confianza en la economía y planteó también su determinación de ir por la recuperación del campo. El precandidato liberal Juan Manuel Galán cree que su prioridad será insertar a Colombia en las cadenas de valor. El precandidato uribista Rafael Nieto explicó que el camino para Colombia no es el socialismo, sino el capitalismo popular e incluyente. La precandidata presidencial de los 'verdes' dijo que primero que todo el país debe mejorar en seguridad. Iván Duque centró su primera intervención en este encuentro con los industriales en críticas al Gobierno, por lo que dijo que el empresariado en Colombia es prisionero de la burocracia. Marta Lucía Ramírez opinó que es "irresponsable" que se cambien las políticas públicas por el solo hecho de que cambie un gobierno. Jorge Enrique Robledo, candidato del Polo, dice que si es Presidente no permitirá que la economía sea de grandes monopolios.

Clara López - Aspirante presidencial movimiento Todos Somos Colombia

1. “El tema de Venezuela siempre reconduce al proceso de paz de Colombia (...). Desearles a los venezolanos que recorran el camino que hemos recorrido nosotros, en una confrontación absolutamente absurda y anacrónica, es el peor camino. Coincido en que allá se ha roto el hilo institucio- nal, pero la salida no puede ser una no institucional. Coincido con quienes abogan por un diálogo presionado y fomentado desde los organismos internacionales, y es difícil porque la diplomacia es ambigua y tiene muchos caminos”.



2. “No creo que necesitemos una nueva reforma tributaria, yo creo que acostumbrar al país cada dos años a reformas tributarias es mala política (...).



Nosotros tenemos que mantener la regla fiscal para mantener la confianza de que el Gobierno va a poder pagar su deuda, entonces no se pueden bajar los impuestos, pero subirlos tampoco.



Tenemos que ser mucho más imaginativos en materia de competitividad, y eso lo tiene que lograr la eficiencia y la productividad y no la depresión de salarios ni la reducción de los impuestos”.

Juan Manuel Galán - Precandidato presidencial del Partido Liberal

1. “A Colombia lo que menos le conviene es una salida violenta y un derramamiento de sangre en Venezuela. El interés nacional, que es lo que debe definir la política exterior de nuestro país, está representado en los cinco millones de colombo-venezolanos que están en un riesgo altísimo de ser violentados y de ser vulnerados humanitariamente. Esa debe ser la mayor preocupación en este momento y que convoquemos a toda la región para avanzar unidos en la resolución pacífica y democrática de la crisis”.



2. “Si me toca hacer una reforma tributaria, lo primero que haría es apostar por una reforma estructural. Bajaría los impuestos a las empresas, crearía una tasa única progresiva y haría un estudio de las exenciones tributarias ineficientes que tiene nuestra legislación tributaria (...). También hay que reorganizar el gasto público. Hoy en día nos gastamos 72 billones de pesos en subsidios y en programas como Familias en Acción, pero eso no está teniendo un impacto real en el coeficiente de Gini (desigualdad)”.

Claudia López - Aspirante presidencial por el partido Alianza Verde

“Con la violencia no se concilia, a ella se la castiga, se deslegitima y se persigue, y eso es lo que hay que hacer con Venezuela. A uno no se le puede trabar la lengua para defender a Colombia y señalar que lo que tiene Maduro en Venezuela es una dictadura, y eso es lo que le conviene a Colombia: deslegitimar esa dictadura (...). El Gobierno está en mora de crear un fondo de inversión humanitaria para atender entre La Guajira, Norte de Santander y Arauca a los colombianos y venezolanos que lo necesitan, con generosidad”.



2. “¿Cuál es la reforma estructural que los ‘lobistas’ han impedido y los políticos han sido incapaces de tomar? Una que tenga una tarifa de renta sin exenciones, baja, de máximo el 35 por ciento para las empresas, no del 42, y que tenga una tarifa de renta a los ingresos de los individuos exactamente igual para los que tienen ingresos salariales y para los que tengan dividendos. Si los ingresos salariales tienen veinte o veinticinco por ciento de tasa de renta, los dividendos también, porque lo contrario no tiene ninguna justificación democrática”.

Rafael Nieto - Precandidato del Centro Democrático

1. “Lo que está pasando en Venezuela es corresponsabilidad del Gobierno colombiano. El presidente Santos y la canciller Holguín decidieron convertir a Chávez y al socialismo del siglo XXI en los nuevos mejores amigos y a partir de ese momento se hicieron los de la vista gorda frente al desmantelamiento del sistema democrático y la violación de derechos y de las libertades en el hermano país. Allá hay corresponsabilidad nuestra, sin duda alguna (...). La solución humanitaria es la aplicación del Derecho Internacional de Refugiados”.



2. “El 28 por ciento de los colombianos vive en la pobreza. La economía crece de una manera raquítica y la economía está absolutamente exhausta. La solución tiene que ser completamente distinta, focalizada en la generación de empleo, de riqueza y en la superación de la pobreza. El socialismo no es el camino, ha fracasado históricamente y fracasa de manera comparada, basta con mirar el modelo venezolano para entenderlo. El modelo tiene que ser completamente distinto, el del capitalismo popular e incluyente”.



