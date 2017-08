Imagen negativa castiga tanto a candidatos como a partidos

El lastre de los candidatos presidenciales a menos de un año de las elecciones parece ser la imagen negativa de muchos de ellos. Sobre todo de los más reconocidos, según lo testimonia la última encuesta Pulso País, de Datexco.



Aunque no es la última palabra, la percepción negativa que los colombianos tienen de la clase política, de los partidos, impacta también a los presidenciables de manera considerable.

Cuando el reconocimiento es alto y la imagen negativa supera de manera considerable la positiva, la posibilidad de mejorar la intención de voto es muy exigente. Cuando ya se conoce a alguien de una manera, cambiar su opinión no es tan fácil.



Es el caso de Gustavo Petro, quien está a la cabeza en la intención de voto de los colombianos, según este estudio, con un 14,3 por ciento, con una situación que no le favorece del todo: su imagen favorable es del 40 por ciento y la negativa es del 52 por ciento.



Aunque a Petro lo reconoce el 94 por ciento de la gente, el hecho de que su imagen negativa sea muy superior a la favorable le plantea un gran desafío a la hora de crecer en intención de voto. Este hecho no es nuevo. Petro trae un negativo superior desde enero de 2014 en la opinión. Ha vivido con eso.Germán Vargas, cuarto entre los candidatos con mayor intención de voto (5,3 por ciento), tiene una situación similar.

Jorge Enrique Robledo, del Polo, séptimo en el ranking de intención de voto, con el 2,9 por ciento, tiene una opinión favorable del 36,7 por ciento y una negativa del 49,3 por ciento.



Humberto de la Calle (liberal), noveno en el escalafón, con 2,5 de intención de voto, tiene una opinión favorable del 44 por ciento y una negativa del 47 por ciento.



Pero hay brechas más amplias. Piedad Córdoba, quien se inscribirá como candidata con el respaldo de firmas (13 en la tabla), con 1,8 de intención de voto, tiene una imagen positiva del 18,1 por ciento y una negativa del 74,8 por ciento. Una brecha de 56 puntos de diferencia. Y esto, con un 92 por ciento de reconocimiento, lo que muestra es que será muy difícil crecer en intención de voto.



Los precandidatos uribistas (María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y Paloma Valencia), todos, están en las mismas circunstancias. Más imagen negativa que positiva. Y también sus aliados, como Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.



Y por primera vez el expresidente Álvaro Uribe, jefe supremo del Centro Democrático, tiene una imagen negativa mayor a la positiva: 52 por ciento frente al 43 por ciento (ver nota anexa).



Sergio Fajardo, Clara López y Claudia López tienen más opinión favorable que negativa.



POLÍTICA