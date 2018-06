Centro Democrático reitera defensa de sus congresistas

El Centro Democrático reiteró ayer su pleno respaldo a las dos congresistas de esa colectividad que fueron mencionadas por la Fiscalía por presuntamente estar salpicadas en delitos electorales durante la pasada campaña legislativa.

“Creemos realmente en ellas dos”, dijo Nubia Stella Martínez, directora del partido uribista, quien señaló que tras una revisión juiciosa de los dos casos se encontró que dentro de las denuncias de la Fiscalía hay “cosas que no son exactas”.



La Fiscalía ordenó compulsa de copias contra la actual representante Margarita Restrepo, y mencionó a la senadora electa María Fernanda Cabal, ambas del Centro Democrático.



Según el ente investigador, Alejandro Cuartas, gerente de campaña de Restrepo, ofreció a sus votantes viajes a San Andrés, tabletas y televisores por valor menor al precio de mercado, siempre y cuando votaran como él les indicaba.



Ayer, en W Radio, Restrepo dijo que Cuartas nunca fue su gerente ni su coordinador de campaña, sino “un voluntario”. Dijo que esa es una imprecisión de la Fiscalía y que de todas maneras ya puso la denuncia penal. Cabal también fue enfática en que en su caso no hay nada que se le pueda endilgar.



La directora del Centro Democrático señaló que en el caso de Margarita Restrepo está claro que “el señor no era el gerente”. “Fue un abuso de confianza y mala fe y ella lo sabrá demostrar”, afirmó.

Agregó que en este momento en el Centro Democrático están pendientes del proceso, aunque hay confianza en que no incurrieron en nada ilegal. “De todas maneras, el partido nunca ha dejado de estar pendiente de la situación y el comité de ética está atento”, agregó.



Álvaro Uribe, senador y líder de este partido, se mostró a la expectativa de la investigación de la Fiscalía y dijo: “Todos estos años el Centro Democrático denunciando corrupción, y que aparezcan candidatos nuestros en compra de votos, qué daño hacen si esto fuera verdad”.