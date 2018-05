Razones de la renuncia de Viviane Morales a candidatura presidencial

Viviane Morales, la única mujer que aspiraba a la Presidencia, renunció este martes a su aspiración por parte del movimiento político Somos.

​

Estas son algunas de las razones de su decisión que dio a conocer la excongresista y exfiscal general en un comunicado:

Ataques. “Resulta difícil encontrar en la memoria una campaña presidencial independiente y limpia, que haya sido atacada con tanta saña y tanta trampa por sus detractores”.



“Las trampas evidentes con que la cúpula del Partido Liberal arremetió contra mi aspiración”.



Demandas a su candidatura. “Una vez renuncié al Senado y me inscribí gracias al aval que generosamente me ofreció el Partido Somos, aún antes del acto oficial de inscripción, en su empeño por impedir mis derechos, demandaron mi candidatura con el ardid leguleyo de una supuesta doble militancia”



“El Consejo Nacional Electoral me dio la razón, sin embargo, el proceso lento trajo como consecuencia que mantuvieron en entre dicho jurídico la candidatura cuarenta y cinco días de una campaña de noventa”.



No acceso a medios. “nos encontramos con el bloqueo infame y discriminatorio de grandes medios de comunicación y de sus encuestadores. Nos desconocieron en los debates en una decisión premeditada por invisibilizarnos”



Bloqueos. “El Consejo Nacional Electoral obstaculizó el desembolso de los anticipos financieros que me correspondían para adelantar las tareas elementales de mi campaña (…) Nos llevaron a la asfixia económica total, y con ella a una desventaja antidemocrática insuperable”.



