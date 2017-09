Revocatoria de alcalde Peñalosa sufre nuevo traspié

La Registraduría Nacional respondió este miércoles la orden al Tribunal Administrativo de Cundinamarca de certificar en los próximos diez días que los requisitos para la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se cumplieron.

Actualmente, esta entidad y el Consejo Nacional Electoral (CNE) analizan algunas partes del proceso de revocatoria contra el Alcalde Mayor, como por ejemplo que las firmas para solicitarlo sean legitimas y que las causales para pedir este recurso sean las que exige la ley.



Aunque la Registraduría ya había certificado que las firmas recogidas cumplían el mínimo requerido, la defensa del mandatario local pidió una nueva verificación, la cual se cumple actualmente.



En medio de este proceso se conoció un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordena a la entidad electoral certificar que todos los requisitos ya se cumplieron.



En respuesta, la Registraduría anunció que pedirá la revisión de esa sentencia.



Aclaró que para expedir esa “certificación final”, el Consejo Nacional Electoral también debe validar los topes financieros, es decir, los gastos del comité promotor de la revocatoria durante la recolección de apoyos.



Además, esa entidad argumenta que “aún no se agota el proceso de revisión grafológica de las firmas, solicitado por la defensa del Acalde Mayor de Bogotá”.



De acuerdo con la Registraduría, hasta que no culmine la revisión grafológica de las firmas por parte de la defensa del Alcalde Mayor y hasta tanto el Consejo Nacional Electoral emita la certificación de cumplimiento de los topes financieros, no se puede solicitar al Presidente fijar fecha para la votación.



