‘No tenemos los recursos para las revocatorias’: Registrador

Tocar las puertas del Ministerio de Hacienda parece ser el único camino de la Registraduría Nacional para financiar las más de cien votaciones solicitadas para revocar alcaldes, si estas siguen su curso.

Así lo dijo el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, en diálogo con EL TIEMPO, en el que también habló sobre la reforma política que tramita el Congreso. “Cualquier modificación legal que impacte la preparación del proceso electoral, obviamente lo afecta”, afirmó.



¿Cuál es la posición de la Registraduría sobre la reforma política?



He manifestado la importancia que deben tener las autoridades del Estado en la organización de un proceso electoral y las problemáticas que hay que atender inmediatamente, que son temas como financiación de campañas políticas, compra de votos y darle mayores herramientas al Consejo Nacional Electoral para que pueda atender la supervisión de las campañas y de los partidos.



¿Es el momento para una reforma política y electoral?



En lo que atañe a la Registraduría pusimos de presente que ya estamos en un año electoral. En marzo tendremos elecciones de Congreso y luego las presidenciales y cualquier modificación de las reglas de un proceso electoral pone en riesgo dicho certamen.

¿Qué tanto se podría ver afectado el proceso electoral en marcha con una reforma política?



Es difícil determinarlo porque no se sabe el contenido final de la reforma, pero lo que sí digo es que cualquier modificación legal que impacte la preparación del proceso electoral, obviamente lo afecta.



¿Hay un impacto directo de la reforma política en la Registraduría?



Hay algunas cosas muy parciales, pero es un debate que está comenzando.



¿Cómo va el tema de las revocatorias de mandato de alcaldes?



El costo de las más de cien revocatorias que están en curso, si se realizan todas, ascendería más o menos a cien mil millones de pesos, pero todo va a ir dependiendo de cómo se van consolidando.



¿De dónde salen esos recursos?



Tienen que salir del Ministerio de Hacienda. En la Registraduría no tenemos los recursos para las revocatorias porque nuestro presupuesto es ordinario, se fija desde el año anterior, y estos son eventos que vienen a ser definidos de una manera imprevista y no quedaron dentro del presupuesto normal de la entidad. Hay que buscar en el Ministerio de Hacienda.



¿Es decir que si no hay recursos no hay más revocatorias?



Hay que golpear la puerta del Ministerio de Hacienda para darle cumplimiento a la ley.



