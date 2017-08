Polémica por artículo que restringe las consultas internas de partidos

28 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

28 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Un duro debate se viene dando en el Congreso por una disposición, aprobada en el primero de los cuatro debates de la reforma política, que limita las consultas internas de los partidos políticos a sus afiliados.



Esas consultas son votaciones con las cuales las colectividades toman decisiones internas, como designación de cuadros directivos o la escogencia del candidato presidencial.



Dichas votaciones se hacen en algunos casos de manera abierta, es decir que cualquier persona puede sufragar en ellas.

Pero, el proyecto de reforma política que hace tránsito en la Comisión Primera de la Cámara restringió de manera exclusiva a los afiliados al partido estas votaciones, lo que en principio pondría a más de uno en aprietos.



Como están hoy las cosas, la disposición de limitar las consultas de los partidos políticos a sus afiliados inscritos dejaría por fuera a quienes no tengan actualizados esos registros.



En otras palabras, si la norma se aprueba y algún partido quisiera hacer una consulta para, por ejemplo, elegir un candidato para 2018, tendría que presentar un listado de militantes para esa votación, y pocos tienen ese registro.



Por eso, Bérner Zambrano, uno de los coordinadores ponentes de la reforma política, aclaró que “en todo caso se buscará que esta disposición se aplique a partir de las elecciones de 2019”. Es decir que no afecte los comicios del próximo año.



De todas maneras, el senador y precandidato presidencial del liberalismo Juan Manuel Galán dijo que esta “limitación” provocará que los partidos se sigan “marchitando” y pierdan su “capacidad” de representación política.



Al trámite de esta norma le restan 3 debates en el Legislativo, por lo que no se descarta que algunos congresistas la apoyen, pero a partir del 2019.



POLÍTICA