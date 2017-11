‘Candidato uribista debe ser escogido por los uribistas’: Rafael Nieto

El precandidato Rafael Nieto defendió este jueves el derecho de Luis Alfredo Ramos y Óscar Iván Zuluaga a participar en la definición del mecanismo a través del cual el uribismo escogerá su candidato presidencial para 2018. Dijo que ellos deben tener el tiempo que sea posible para resolver las dificultades jurídicas que hoy los mantiene por fuera de la contienda.

¿En qué van los esfuerzos para escoger el candidato presidencial uribista?



Al contrario de lo que han dicho algunos medios, desde el lunes de la semana pasada manifesté mi decisión de acogerme al mecanismo de encuestas que querían los demás precandidatos. Eso sí, señalé que las encuestas deberían dirigirse, una parte a simpatizantes del partido y otra a carnetizados del partido. Mi posición en el fondo es que el candidato uribista debe ser elegido por el uribismo. También pedí una ponderación por reconocimiento.



¿Qué tipo de ponderación es la que usted pide sobre el reconocimiento?



Cualquier encuesta hecha hoy lo que mide es reconocimiento, más que intención de voto, porque la gente no conoce las propuestas de los candidatos todavía. Entonces no puede valer lo mismo tener un cuatro por ciento de intención de voto con un 40 por ciento de reconocimiento que ese mismo cuatro por ciento de intención de voto con un 80 por ciento de reconocimiento.



¿No es un temor a sus competidores, que son más reconocidos que usted?



Yo no les temo. Creo que debe haber un sistema que refleje de manera adecuada el carácter y las ideas de la militancia y, por otro lado, que haya un juego limpio y justicia, que me parece obvio.



Algunos uribistas lo señalan a usted de ser quien no ha facilitado el acuerdo sobre este mecanismo, por el temor a perder. ¿Cuánto tiempo más va a tomar este proceso?



Desde hace 10 días acepté el mecanismo de encuestas. Entonces no es cierto que me esté oponiendo a eso ahora. No es cierto.



¿Su exigencia de ponderar el reconocimiento no ha sido el obstáculo entonces?



No es cierto. Todos los precandidatos estamos señalando distintas características de las encuestas. Estamos hablando de en qué municipios hacemos las encuestas, cuáles serán las preguntas de filtro y cuál será la población objetivo. Y, claro, una pregunta política: ¿quién debe escoger el candidato? Algunos creemos que debe ser el uribismo, otros creen que pueden ser los ciudadanos en general.



¿Esa postura radical no es la que llevó, por ejemplo, a que Carlos Holmes Trujillo haya dicho en una carta que no volverá a esas reuniones para definir el mecanismo de selección del candidato?



Eso no es cierto. Otros compañeros estaban hoy, todavía, haciendo observaciones sobre esa encuesta.



¿La presencia de los compromisarios de Luis Alfredo Ramos y Óscar Iván Zuluaga en esos encuentros para definir las reglas del juego para elegir el candidato ha dificultado el acuerdo?



Creo que a Luis Alfredo Ramos y a Óscar Iván Zuluaga hay que darles todo el tiempo que sea posible para que resuelvan todas las dudas que haya en relación con sus candidaturas. También propuse que se buscara un mecanismo alternativo a las encuestas y permitiéramos que ellos resolvieran su situación al 30 de noviembre, pero mis compañeros dijeron que no. Ellos ahora están buscando cómo participar en la encuesta y a mí me parece que eso no es un obstáculo, sino que es el derecho a tramitar los asuntos que cada uno de nosotros tenemos.



¿Será que el expresidente Uribe tiene que intervenir para desatascar este lío?



Esa pregunta no es para mí.



Sí, esa pregunta tiene que ver con todos los precandidatos que están en ese ejercicio...



Creo que nosotros los precandidatos vamos a llegar a unos acuerdos. Confío en que eso ocurra.



¿Cuál es el plazo que usted considera prudente para tomar esa decisión?



La idea es que para la fecha del cierre de inscripción de listas a Congreso (11 de diciembre) tengamos el nombre del candidato.



