¿Por qué Viviane Morales obtuvo votos en esta elección presidencial?

Varias personas se han preguntado por qué, si la excongresista Viviane Morales se retiró de la contienda presidencial, obtuvo varios miles de votos en las elecciones del pasado domingo.



La respuesta a esta pregunta es simple, si bien la candidata se retiró de la contienda y adhirió a la campaña de Iván Duque, lo hizo de forma extemporánea cuando la Registraduría ya había impreso los tarjetones para la primera vuelta presidencial y ella ya estaba en ellos.

Debido a que las tarjetas electorales ya estaban impresas, no era posible remplazarlas por otros en los que no apareciera Morales.



Es algo similar a lo que pasó con el cambio de logo de la campaña de Gustavo Petro en los tajetones que no pudo llevarse a cabo debido a que, aunque hicieron la solicitud a tiempo, en la entidad no se le dio trámite y el tema solo volvió a salir a la luz cuando ya estaban impresos las tarjetas electorales, por lo que tampoco se pudo hacer ese cambio.



Así las cosas, los 41.458 votos que obtuvo Viviane Morales, que representan el 0,21 % del total de los sufragios, harán parte del consolidado final de votos y son para ella, aunque se haya retirado de la campaña presidencial. Estos votos no van a ninguno de los demás candidatos en contienda.



Además, aunque los votos por Morales no superaron el 4% necesario para reposición de votos, ella no tenía derecho a esto debido a que ese beneficio solo aplica para los candidatos que llegaron hasta la recta final, es decir, las votaciones.

ELTIEMPO.COM