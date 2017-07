La apuesta uribista para modificar el acuerdo de paz con las Farc

31 de julio 2017 , 11:15 a.m.

Con la radicación de varios proyectos de ley, la bancada del Centro Democrático dio el primer paso para activar la estrategia con la que aspira a modificar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.



De manera constante, el uribismo ha manifestado su intención de “modificar” algunos puntos del acuerdo con la guerrilla, lo que ha sido rechazado por sectores del Gobierno y por los defensores de lo pactado.

Cabe aclarar que el Congreso aprobó un acto legislativo que blindó jurídicamente lo acordado para la terminación del conflicto, por lo que la cruzada del uribismo tendrá que superar varios obstáculos.



Sin embargo, el partido del expresidente Álvaro Uribe propondrá “modificar” o “derogar” varios de los decretos que expidió el presidente Juan Manuel Santos para implementar algunos puntos de lo acordado.



Entre las normas que buscará cambiar están la que dicta disposiciones para realizar el inventario de bienes y activos de las Farc y la que crea la unidad para el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

Proyectos del uribismo

Bienes de las Farc



La propuesta del Centro Democrático es “modificar” el decreto que dicta “disposiciones sobre la realización de un inventario de bienes y activos a disposición de las Farc” con el fin, dicen los uribistas, de “proteger” los derechos de las víctimas y que esos bienes y activos no sean usados de manera “indebida”.



Nuevos cargos



La bancada uribista también propuso modificar el decreto mediante el cual se crean nuevos cargos en la Contraloría, que considera “innecesarios”. Para ellos, esos ajustes llevarían a que las labores por parte del ente de control fiscal para el posconflicto sean “desempeñadas” por “funcionarios del más alto nivel”, algo que a su juicio no es necesario.



Desmantelamiento



El otro decreto que se busca derogar es el que habilita una unidad especial de investigación en la Fiscalía para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales. Para la bancada uribista, no se aclara cuáles delitos se investigarían y esto puede llevar a “persecuciones judiciales en contra de aquellos que expresen sus críticas a los acuerdos de paz”.



Decreto de tierras



El tema de la propiedad en el campo también ha sido objeto de estudio de los uribistas. En ese sentido propusieron “derogar” el decreto que adopta medidas “para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral”, acordada en La Habana. Consideran que hubo “extralimitación” presidencial porque se reguló por decreto “un tema tan sustancial como lo es el ordenamiento de la propiedad rural”.



