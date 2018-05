Lo que le espera a Venezuela si ganara Duque, Vargas o De la Calle

Los candidatos a la Presidencia Iván Duque Márquez, Humberto de la Calle y Germán Vargas Lleras participaron este miércoles en el foro de ELTIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer para presentar sus propuestas frente a la crisis que atraviesa Venezuela y los impactos en Colombia, como la masiva llegada de ciudadanos de ese país.

Estas fueron las principales propuestas de los candidatos:

Iván Duque Márquez (Centro Democrático):

* Duque planteó que Colombia debe hacer un llamado a las Naciones Unidas para que sancione a Venezuela por albergar grupos terroristas. Duque dijo que Venezuela “apoyó a grupos armados colombianos y el Cártel de los Soles” y que cuando Colombia se dio cuenta, era demasiado tarde.

* Colombia se tiene que retirar de la Unasur. “Unasur ha sido cómplice del régimen, no se puede apoyar esa dictadura”, afirmó.

* Apoyar la salida de la dictadura y dar tránsito a la democracia. “Hay que buscar que Venezuela recupere la alegría y nosotros debemos aprender esa lesión porque podemos caer en esa tragedia (…) No podemos dejar que en nuestro país, quienes han sido los promotores de ese régimen, pretendan gobernar a Colombia”, indicó.

* Crisis migratoria: hay un éxodo masivo de venezolanos y Colombia debe ser parte de la solución. Duque habló de permisos temporales laborales en Colombia y en otros países, sistema de homologación de títulos y de un fondo de atención humanitaria de 300 millones de dólares.

* Control fronterizo para frenar el contrabando.

Germán Vargas Lleras

* No reconocería al Gobierno ni el resultado electoral. "Mal ejemplo daría Colombia, país limítrofe, en aceptar los resultados en Venezuela y reconocer a ese Gobierno", dijo.

* No estamos preparados para una guerra binacional.

* Dijo que lo peor está por venir y que el país no está preparado para la masiva migración. "Cada venezolano que pasa la frontera es un venezolano menos que alimentar y un voto menos de la oposición, por eso considero que la migración también se gesta desde Venezuela", indicó

* Vargas Lleras dijo que Colombia tiene muchos problemas con Venezuela, como por ejemplo: la soberanía, el narcotráfico, el contrabando de gasolina y alimentos, remesas y la seguridad ciudadana.

*Atraer el capital venezolano en Colombia. Generar oportunidades para que lleguen a Colombia. "Que no todos los que lleguen sean los pelados", dijo.

* Migración. Dijo que más allá de la solidaridad está el tema de atención en salud y el surgimiento de nuevas enfermedades. "Es necesario crear los escudos de atención en las fronteras para vacunar y prestar la primera atención", indicó.

*No a la xenofobia. Hacer esfuerzos en salud y educación .

Humberto de la Calle (Partido Liberal):

* No haría acciones militares, pero rompería relaciones con Venezuela y mantendría distancia.

* Intervención humanitaria: actuar a través de los mecanismos internacionales para casos de violación masiva de derechos humanos. Llevar el tema al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

* No a la dictadura. “Maduro no cumple los estándares de la democracia. Maduro es un dictador y se necesitan elecciones (…) La presencia de (Nicolás) Maduro está perturbando los derechos de los venezolanos”, dijo De la Calle.

* Sobre la crisis migratoria dijo que el problema no es solo de Colombia sino de talla mundial; propuso acabar la xenofobia y promover el altruismo y la generosidad. De la Calle recordó cómo en el pasado los colombianos alguna vez migraron a Venezuela buscando mejorar su calidad de vida.

* Acabar con el eufemismo de “vamos a terminar como Venezuela”. De la Calle dijo que el acuerdo con las Farc se está cumpliendo. “A Venezuela no vamos a llegar porque las Farc dejaron las armas. A Venezuela se puede llegar por la derecha o la izquierda”, dijo.



ELTIEMPO.COM