Propuesta de Humberto De la Calle no encontró seguidores

La propuesta del candidato presidencial Humberto de la Calle para que la justicia colombiana procese a Jesús Santrich antes de extraditarlo no encontró eco en círculos políticos.



El domingo, el exnegociador de paz oficial afirmó que dados los “intereses de seguridad nacional”, la “justicia colombiana” es la que debería “examinar a fondo las pruebas” que inculpan a Santrich antes de su extradición.



El exintegrante de las Farc está detenido por supuestamente estar relacionado con una red de tráfico de drogas después de firmado el acuerdo, y está pedido por EE. UU.

“Sus víctimas tienen derecho a conocer la verdad; que no queden a la deriva, como ocurrió con las víctimas de los paramilitares extraditados”, afirmó el candidato liberal.



El primero en mostrar sus objeciones a la propuesta de De la Calle fue el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que era “extemporánea”.



Rivera explicó que, según el acuerdo de paz, “no se puede extraditar a excombatientes de las Farc por delitos conexos con la rebelión que se hayan cometido en medio del conflicto”, y que aquellos que “llegaren a cometer delitos después de la firma del acuerdo” irán a la “justicia ordinaria, con todos sus instrumentos, incluida la extradición”.

Sobre esta posición, De la Calle dijo que lo “sorprende un poco” y “es un deseo de picar un pleito”.



Varios candidatos se pronunciaron al respecto en W Radio. Germán Vargas afirmó no estar “de acuerdo” con De la Calle porque “eso no fue lo que dijo el acuerdo”.



Agregó que los exintegrantes de las Farc deben tener “bien presente que no pueden cometer delitos”, ni aquí ni en el exterior. “Por la extradición murieron Galán, Lara, cómo es posible que ahora vayamos a debatir si a estos delincuentes les damos un status privilegiado”, dijo Vargas.



El candidato por el Centro Democrático Iván Duque afirmó que en el caso de Santrich “hay que proceder de inmediato con la extradición”.



Sergio Fajardo, candidato de Coalición Colombia, señaló que el acuerdo, pese a “todos los cambios”, lo “tenemos que cumplir. No podemos estar cambiando de reglas a cada inconveniente”.



Para Viviane Morales, aspirante de Somos, De la Calle “quiere salir con la bandera de los derechos de las víctimas”, ya que tiene “un poco de cargo de conciencia porque no le quedaron bien protegidos” en el acuerdo.



Entre los que salieron a respaldar a De la Calle estuvo el partido Farc. Rodrigo Londoño, su excandidato presidencial, le dijo a Noticias Caracol que “Santrich debe ser juzgado en Colombia” antes de ser extraditado.



POLÍTICA

