'En el país va a haber un voto castigo': Fernando Carrillo

Durante un foro organizado por la Misión de Observación Electoral (MOE), el procurador general de la Nación, Fernando Carillo, sostuvo que lo que los colombianos reclaman en el inicio de este año electoral es transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

“En el país va a haber un voto castigo en las próximas elecciones, y lo importante es que la gente vote pensando en la institucionalidad. Que aquí no haya aventuras, no haya saltos al vacío. Iniciamos un año electoral que es crucial en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país”, afirmó.



Carillo señaló además que está prohibido que los funcionarios públicos hagan política, y reiteró que en el momento en que haya pruebas de que hay intereses partidistas o electorales, vendrán las sanciones e investigaciones desde la Procuraduría.



“El que quiera hacer política que renuncie ya y el que quiere quedarse en el Gobierno, pues que no haga política”, sentenció el Canciller.



(Le puede interesar: Corrupción es el principal problema del país en este momento: Gallup)



De otro lado, señaló que cualquier uso de bienes o servicios del Estado para favorecer campañas políticas será entendido e investigado por esta entidad como participación en política.



Por su parte, Alejandra Barrios, directora nacional de la MOE, afirmó al término del evento que Colombia no cuenta en la actualidad con las herramientas para poder hacer una vigilancia en tiempo real de los recursos que se utilizan para las campañas políticas.



Carrillo también se refirió a la empresa brasilera Odebrecht como una “multinacional del crimen organizado” y añadió que hay que tratar de llevarla a la muerte jurídica.



“Debemos perseguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas para llevar a la muerte jurídica a este empresa, pero nosotros no disponemos en este momento en Colombia de una herramienta legal”, enfatizó.



(Además: Buscan que la lucha contra la corrupción sea una obligación del Estado)



POLÍTICA