Primer gran fogueo de los precandidatos a la presidencia del 2018

Sum: El jueves, 12 aspirantes presidenciales intervendrán en Cartagena. En dos

paneles se les consultará sobre la economía, la paz y el posconflicto.



Las propuestas y posiciones frente a la situación socioeconómica del país, el desarrollo empresarial y acerca de la paz serán mañana el eje de dos paneles con precandidatos presidenciales, en el marco de la 73.ª Asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la cual se lleva a cabo hasta el viernes en Cartagena.

Las intervenciones de los precandidatos serán moderadas por el director de EL TIEMPO, Roberto Pombo Holguín.



En el primer grupo, el cual interviene en el panel de las 2 de la tarde, estarán Sergio Fajardo (Poder Ciudadano), exalcalde de Medellín; Carlos Holmes Trujillo (Centro Democrático), exministro y precandidato; Martha Lucía Ramírez, (Partido Conservador) exministra de Defensa; Humberto de la Calle, exjefe del equipo del Gobierno en la negociación de paz con las Farc; Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático Alternativo), senador, y Gustavo Petro (Movimiento Progresistas), exalcalde de Bogotá.



El segundo grupo, que participa en el panel de las 3 de la tarde, quedó conformado por Juan Carlos Pinzón, exembajador en EE. UU.; Iván Duque, senador del Cetro Democrático; Clara López, exministra de Trabajo; Juan Manuel Galán, senador liberal; Claudia López, congresista del Partido Verde, y Rafael Nieto, también del Centro Democrático.



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, confirmó que los paneles serán el comienzo de una serie de conversaciones con los precandidatos promovidas por este gremio, EL TIEMPO y La W (radio).

El resto de precandidatos tendrán la oportunidad de participar en los paneles de septiembre y octubre, al igual que en el momento en que se definan los candidatos de los diferentes partidos. También se escucharán sus propuestas y posiciones frente al posconflicto y otros temas.



Mac Master agregó que se trata de sesiones de mínimo una hora, en las cuales se espera conocer también la visión de los políticos sobre el desarrollo industrial y una estructura tributaria competitiva, que sea justa y no impida el crecimiento económico.



“Estamos interesados en conocer su visión sobre los tratados de libre de comercio”, agregó el dirigente gremial.



En su opinión, a diferencia de algunos países, en Colombia no ha existido una decisión clara desde el Gobierno y la sociedad para apoyar decididamente la actividad económica.



Según el dirigente, si la actividad empresarial no crece, no habría empleo, ni descendería la informalidad ni mejoraría la calidad del trabajo, la innovación y la tecnología. Tampoco, dijo, se generarían más impuestos para el funcionamiento del Estado.

“Queremos saber qué opinan los precandidatos sobre el apoyo a la actividad empresarial, porque la economía ha crecido a tasas históricas modestas y es hora de aprender de otros países y tomar decisiones como sociedad”, concluyó Mac Master.

Dar la discusión ahora

Aunque el dirigente gremial descartó una incertidumbre preelectoral, pues aún falta que llegue el año de la elección presidencial (2018), sí consideró que es positivo dar la discusión ahora, estar preparados y que el debate económico y político sean serios.



“Lo normal es que cuando llega el nuevo presidente, la ejecución presupuestal se afecta porque el gobierno que sale no alcanza a hacer la inversión y el que llega no conoce cómo girar rápidamente para cumplir las metas de inversión”, agregó.



Asimismo, el presidente de la Andi considera que el país debe aprender de las transiciones económicas en los ciclos presidenciales de otras naciones y pensar en el largo plazo.



Los paneles con precandidatos estarán precedidos por otro, moderado por Ricardo Ávila Pinto, director del diario de economía y negocios Portafolio. En este, que versará sobre Colombia y el entorno latinoamericano, participará Benjamín Ramsey, de J. P. Morgan, entre otros.



