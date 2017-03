El uribismo se reacomoda para las elecciones presidenciales del 2018

La baraja presidencial del Centro Democrático (CD) para el 2018 experimenta una especie de reacomodamiento tras el aplazamiento de la precandidatura de Óscar Iván Zuluaga y el anuncio de la aspiración de la senadora María del Rosario Guerra.



El pasado miércoles y tras una reunión con el jefe máximo del CD, el expresidente Álvaro Uribe, Zuluaga anunció su decisión de “aplazar” su aspiración a la presidencia “hasta tanto se esclarezcan” los “interrogantes” sobre su relación con la polémica firma brasilera Odebrecht.



Hasta ese día, el uribismo contaba con un grupo fijo de tres precandidatos (Zuluaga, el senador Iván Duque y el exministro Carlos Holmes Trujillo) que venía dándose a conocer, pero la salida temporal de Zuluaga cambió el panorama.



De este grupo, Duque parece ser el que más de su lado tendría a Uribe. Hace más de un mes, cuando se comenzó a mencionar su nombre en el escándalo de Odebrecht, el exmandatario salió a defenderlo.



Uribe dijo que Duque “ha procedido con toda la honradez” y que su relación con la campaña del 2014 se limitó a ser “uno de los responsables del programa de Óscar Iván Zuluaga. ¿Para qué lo maltratan?”, reclamó Uribe.

Los que llegan

Ella es una economista sucreña, ministra de Comunicaciones durante el segundo mandato de Uribe (2006-2010) y proviene de una reconocida familia política de la costa Atlántica.



Para varios observadores, una de las muestras de confianza del expresidente hacia ella fue que en la lista de candidatos al Senado, en 2014, ella ocupó el número dos, detrás del jefe máximo del CD (ver entrevista).

Otros aspirantes

Días antes del aplazamiento de la precandidatura presidencial de Zuluaga se habían venido ventilando otros nombres que buscarían el aval uribista para la presidencia en el 2018.



Varios sectores del Centro Democrático han hablado de la posibilidad de que el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, pendiente de una decisión judicial, engrose ese listado.



Igualmente se habla de la posible aspiración de la senadora Paloma Valencia y del excongresista Juan Lozano. Sin embargo, ninguno de ellos ha confirmado que vaya a buscar el aval uribista en el 2018.



Por el momento, el mapa de precandidatos presidenciales del uribismo sí sufrió cambios con la salida temporal de Zuluaga y el ingreso de la exministra.



Y todavía no está definido cuál será el mecanismo para escoger al aspirante. No se sabe si será una consulta interna, una encuesta o una convención.



Además, tampoco está claro quién será la persona en la que Uribe deposite su confianza para el 2018, y eso será clave.



‘Yo no seré el reemplazo de Zuluaga’: Guerra

Recorrer calles y escuchar ciudadanos. Esa es la consigna con la que la senadora María del Rosario Guerra asumió su aspiración a la presidencia para el 2018 y con la que espera alzarse con el aval uribista.



¿Usted sería el reemplazo de Óscar Iván Zuluaga en la terna de precandidatos uribistas o ya venía pensando en aspirar?



No. No seré el reemplazo de Óscar Iván Zuluaga porque en el momento en que él lo considere podrá volver a aspirar y seguir con su trabajo político. Yo simplemente seré una más dentro de este grupo político y trabajaré para hacerme conocer y ganarme el voto de los partidarios de la colectividad.



¿Qué hará para diferenciarse de Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, los otros dos precandidatos?



Las tesis y los principios tienen que ser los mismos, las propuestas ya deben ser algo diferente. Mi mayor énfasis es que me voy a recorrer las plazas de mercado, las calles, y al diálogo popular.



¿Cómo vería una eventual coalición con otra fuerza política, en el 2018?



Diría que por ahora es prematuro, pero que nuestro partido, después de escoger candidato, tiene que evaluar hacia dónde debe ir, si es necesaria una coalición y con quién debe ser. Lo cierto es que debemos fortalecer la unión con aquellos que apoyaron el ‘No’ en el plebiscito.



¿Cuál le gustaría que fuera el mecanismo de selección del candidato?



Me gustaría una consulta con los militantes del partido.



¿Qué significa que sea la primera mujer en ser precandidata presidencial del uribismo?



Eso lo que muestra es que en nuestro partido las mayores líderes somos mujeres. El presidente Uribe valora muchísimo el trabajo de las mujeres. En el Congreso hay un gran número de mujeres y el mensaje aquí es claro: que aquí somos inclusivos y cabemos todos.



