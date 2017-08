Pastrana busca revivir su partido, con el que llegó a la Presidencia

Mediante un derecho de petición ante el Consejo Nacional Electoral, el expresidente Andrés Pastrana busca revivir la personería jurídica del partido Nueva Fuerza Democrática que creó 1990 y con el que llegó a la Presidencia en 1998.

La gestión la está haciendo el excomisionado de Paz Camilo Gómez, muy cercano a Pastrana, quién confirmó que buscan revivir el partido a partir del acuerdo de paz suscrito con las Farc en La Habana.



De acuerdo con la petición, el punto 2 del el acuerdo de La Habana dice que se promoverá el surgimiento de “nuevos partidos y movimientos políticos que irrumpan por primera vez en el escenario político, así como a otros que hubieran tenido representación en el Congreso y la hubieran perdido”.



La Nueva Fuerza Democrática perdió su personería jurídica en 2006, tras no obtener participación en el Congreso. Sin embargo este movimiento logró la elección de ocho senadores entre 1991 y 1994.



“Nosotros la perdimos por no tener más representación, liquidamos el movimiento, pero con esta nueva oportunidad y ante las circunstancias del Partido Conservador, cabe perfectamente lo establecido en el acuerdo”, afirmó Gómez.



Añadió que si a las Farc, “incluso en su condición de condenados por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra, se les permite ser candidatos y elegidos (…) no habría porqué no aplicar el acuerdo en este caso”.



La decisión ahora está en manos del Consejo Nacional Electoral que estudiará la posibilidad de devolver o no la personería a Nueva Fuerza Democrática.



De ser aprobada la petición supondría la idea de que los partidos o movimientos antiguos podrían entrar nuevamente a la arena política y presentar candidatos tanto para el Legislativo como para las presidenciales.



Lo cierto es que la decisión de Pastrana se da justo después de que anunció un acercamiento con el Centro Democrático para tener un candidato único de cara a las presidenciales de 2018.



POLÍTICA