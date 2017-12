‘No podemos quedarnos diciendo que somos apolíticos’: Pastor Rodríguez

23 de diciembre 2017 , 07:42 a.m.

El Movimiento Colombia Justa Libres, que reúne a más del 70 por ciento de las iglesias cristianas reconocidas por el Gobierno, se lanzó a la arena política.



La lista al Senado está encabezada por el pastor Jhon Milton Rodríguez, líder espiritual de una iglesia en Cali que congrega a 25.000 fieles. Es una plancha cerrada de 56 aspirantes. Llevarán una plataforma legislativa que ellos mismos consideran “poco retórica y más práctica”, que abarca desde los acuerdos de paz con las Farc hasta planes de desarrollo, salud, protección del medioambiente, derechos humanos y libertad religiosa y de pensamiento.

Sobre su participación en política, el pastor Rodríguez habló con EL TIEMPO.



¿Qué es Colombia Justa Libres?



Colombia Justa Libres está formado por hombres y mujeres que han asumido la misión de procurar para Colombia una cultura de buen gobierno, de defensa de la ley y de las instituciones, de garantías para todos los ciudadanos, de defensa de la vida, de lucha contra la corrupción, contra la pobreza y de consolidación de la paz. En este compromiso están las fuerzas vivas que participaron en la movilización de agosto de 2016 que evitó la imposición de un modelo educativo que iba contra los principios cristianos. También participan los líderes que lograron la revisión de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno y las Farc.

¿Y creen que pueden hacer algo desde el Congreso?



No podemos quedarnos en la orilla diciendo que somos apolíticos, o solo señalando al que gobierna. Queremos ser parte de la solución, sabemos que no somos toda la solución, pero creemos que tenemos parte de ella y consideramos que independientemente del trabajo eclesial, hay que aportar economistas, abogados, ingenieros, gente que ha trabajado en lo social, y brindársela al Estado.



Nuestra posición no será en ningún momento imponer nuestras convicciones religiosas. Llevamos un programa legislativo de largo alcance porque nuestra visión de transformación de Colombia es a cincuenta años para hacer del país uno moderno, justo, autosuficiente y competitivo internacionalmente.



¿Y para eso, qué propone?



Son seis puntos fundamentales: la defensa de la familia, la educación y la vida; la defensa de la Constitución y las instituciones; la lucha contra la corrupción; el desarrollo económico sostenible; la protección del medio ambiente, y la defensa de la libertad religiosa y de expresión.

¿Esto es lo básico?



Sí, más un concepto de regionalización, porque hemos considerado que buena parte del germen de corrupción en Colombia y de la destrucción de valores gira alrededor del centralismo.



En temas como familia, adopción de parejas del mismo sexo, ¿qué posición van a tener?



Nuestra posición es recuperar lo que el constituyente primario estableció y es lo que está en el artículo 42 de la Constitución. La Carta definió que el núcleo de una sociedad es la familia, conformada por la libre decisión de un hombre y una mujer.



¿No hay gente LGTBI en las iglesias cristianas?



Mucha.



Entonces, ¿no tienen una contradicción?



No. Una cosa es la decisión personal, los deseos personales y su orientación y otra muy diferente es que esos deseos quieran convertirse en derechos y quieran incluso sustituir lo que ya establece la Constitución.



Sobre la implementación del acuerdo de paz, ¿qué posición van a tener?



El acuerdo de paz ha logrado cosas muy importantes. Vemos con reservas que quienes cometieron crímenes de lesa humanidad participen en política sin siquiera haber pagado una condena y tengan derecho a unas curules. Creemos en las penas alternativas, pero penas que sean reales.



