Verdes dicen que a Mockus le 'tumbaron' las elecciones del 2010

El comité ejecutivo de la Alianza Verde se pronunció en la tarde de este miércoles sobre la confesión de Roberto Prieto, exgerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2010, quien dijo el martes que se recibieron 400 mil dólares de la multinacional brasileña Odebrecht para elaborar 2 millones de afiches.

“Es la aceptación de que a nuestro candidato Verde, Antanas Mockus, le ganaron ilegalmente en la segunda vuelta presidencial”, señaló la Alianza Verde.

“Por ese fraude –añaden en el pronunciamiento- deben responder no sólo sus autores directos, sino también los partidos en aplicación de las leyes vigentes. Esperamos que las investigaciones y las sanciones sean concluyentes".



En el comunicado subrayan que en el 2010 “nos tumbaron las elecciones” y que “con las actuales reglas electorales, las mañas, la corrupción y el clientelismo, no hay garantías suficientes para las elecciones del 2018. Es urgente una reforma político electoral ya”.



Prieto admitió en una entrevista con Blu Radio que "Yo ordené los afiches y me dijeron que (la plata) salió de Odebrecht. Les envié la factura (...). La irregularidad es evidente”.



Tras esto, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció al señalar su "absoluto rechazo" y "condena frente a ese hecho".



"Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”, añadió.



El mandatario también dijo el martes que "no autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí que se impusieran en la campaña”.



En 2010, Santos y Mockus pasaron a la segunda vuelta, en la que el hoy presidente obtuvo algo más del 69 % de los votos, frente al casi 27,5 % que obtuvo el candidato verde.

ELTIEMPO.COM*

Con información de EFE