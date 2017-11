Comienza retirada de conservadores de gobierno Santos, por 2018

05 de noviembre 2017 , 02:03 a.m.

05 de noviembre 2017 , 02:03 a.m.

Esta semana, Germán Vargas Lleras se reunió con grupos de senadores y representantes a la Cámara del Partido Conservador, por separado, para hablar de alianzas electorales y de sus coincidencias sobre la justicia para la paz.



Primero fue una cena ofrecida por el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, a la que también asistieron sus colegas Laureano Acuña, Juan Manuel Corzo y Efraín Cepeda.

A la cita de los representantes asistieron cerca de 12 legisladores, y para ellos las viandas fueron más livianas: café y colaciones.



Dos temas acompañaron el menú de los encuentros: alianza electoral para 2018 y las coincidencias sobre el proyecto de ley de justicia para la paz.



En el tema electoral, lo primero fue el descubrimiento de sentirse “afines”, “cercanos ideológicamente”.



Aunque se ha reunido con varios de los presidenciables para escucharlos, Andrade le dijo a EL TIEMPO que “Germán es Germán, y es uno de los más opcionados, porque tiene muchas afinidades con nosotros”.



Los conservadores tienen hoy a Ubeimar Delgado y a Rubén Darío Lizarralde como precandidatos presidenciales, pero este 16 de noviembre el Partido Conservador probablemente tome la decisión de tener un candidato presidencial en alianza, que sería Vargas Lleras.



Algunos conservadores le han propuesto a Vargas hacer un acuerdo de partido a partido (conservadores-Cambio Radical) para que el candidato lleve su sello en la campaña presidencial. Inclusive le han dejado saber su interés en que la fórmula vicepresidencial sea un conservador.

Alianza con Vargas Lleras

También se habló de la posibilidad de llevar listas conjuntas (Partido Conservador y Cambio Radical) al Congreso de la República.



Si bien tanto Vargas como los conservadores están de acuerdo con esa posibilidad, todo depende de que el Congreso apruebe a tiempo la norma contemplada en la reforma política que permite ese tipo de alianzas. Sin embargo, la aprobación de dicha reforma en el Congreso es algo por lo que hoy pocos apuestan.



Andrade reveló que fue él quien, al final de la charla con Vargas, puso el tema de la alianza para las listas sobre la mesa, aunque sin ninguna conclusión.



Un sector minoritario del conservatismo también ha hecho contactos con el uribismo para una posible alianza, pero el hecho de que Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez (conservadores rebeldes) ya tengan un espacio propio en esas toldas, aleja esa posibilidad.

Otro punto de aproximación

Vargas Lleras y los conservadores hallaron otro punto de encuentro que parece fortalecerlos en sus expectativas de ir juntos por el poder en 2018: sus cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que deberá procesar a los actores del conflicto. Claro, con una diferencia: Vargas Lleras, más radical, es partidario de negar todo el proyecto (su partido tomó la decisión de no votarlo), y los conservadores se plantaron en rechazar tres puntos, que interpretan mucho la postura de los sectores de centroderecha, con los que también concurre el uribismo.



Los conservadores defienden el tratamiento de las Fuerzas Militares, sus temores por la competencia de conocer los actos de terceros que hayan tenido algún tipo de participación en el conflicto y la prohibición de que los exmiembros de las Farc participen en política sin haber pasado primero por la justicia.



“En esto no nos vamos a mover”, dijo Andrade de manera categórica.



Y siguiendo un poco el camino ya recorrido con Vargas Lleras, los conservadores fueron a Palacio el pasado viernes y le notificaron al presidente Juan Manuel Santos, delante de su ministro del Interior, Guillermo Rivera, que votarán en contra de esos temas de la JEP, lo que definitivamente pondrá la participación política de las Farc en aprietos serios.



Con esta nueva postura del Partido Conservador, definitivamente más próxima al uribismo y a Cambio Radical desde el punto de vista ideológico, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sufrirá una merma considerable en sus márgenes de gobernabilidad. Va a tener mayores dificultades para pasar los proyectos de implementación del acuerdo de paz que quedan por tramitarse en el Congreso.



Confirmando la tesis de que los conservadores a partir de estas nuevas definiciones comenzaron a pensar más en el próximo gobierno que en este, Andrade sentenció: “Nosotros ya estamos mirando es hacia el 2018”.

La disputa en el Partido Liberal

Por los lados del Partido Liberal, nadie le había alzado tanto la voz al expresidente César Gaviria, hoy jefe de esa colectividad, como lo hizo esta semana el precandidato Juan Fernando Cristo.



Cristo dijo por primera vez que no le queda duda de que Gaviria apoya la precandidatura de Humberto de la Calle, lo acusó de promover un “juego sucio” y de llevar el partido “a la división y al fracaso”.



Según Cristo, Gaviria ha amenazado a varios congresistas con no darles el aval del partido para la reelección si no apoyan a De la Calle. Cristo y De la Calle se encontraron en un debate público y se comprometieron a hacer una campaña “tranquila, respetuosa”, con énfasis en “ideas y propuestas”.



Gaviria guardó total silencio frente a las duras acusaciones de Cristo. Con un ambiente caldeado, como pocas veces se había visto, el liberalismo hará su consulta interna este 19 de noviembre para escoger, entre Cristo y De la Calle, el candidato presidencial.

