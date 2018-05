¿Qué pasará con los seguidores que apoyaban a Viviane Morales?

El Partido Somos, del que hace parte la excandidata presidencial Viviane Morales, sumó para las elecciones del pasado 11 de marzo al Senado 94.349 votos y para la Cámara de Representantes 160.618. Esta es la primera muestra real de la fuerza que tiene el movimiento político y a tres semanas de las elecciones presidenciales esos votos le caerían bien a cualquier candidato. ¿Pero ahora que Morales renunció, a quiénes van a apoyar?

El primer candidato en reaccionar fue Iván Duque, quien desde su cuenta de Twitter hizo pública la carta que le envió a Viviane Morales y en la que le propone “una gran coalición ciudadana” para ganar la Presidencia.



En la carta le dice que han tenido temas en común como: “la defensa de la legalidad, la promoción de una economía fraterna que fomente la cooperación de empleadores y empleados y de la construcción de una agenda de equidad que nos permita enfrentar la desigualdad y derrotar la pobreza”. Por ello, le plantea una reunión para “dialogar sobre el futuro del país y la necesidad de construir una agenda programática común en la que podamos coincidir”.



“Considero que su trayectoria, su liderazgo con la comunidad cristiana y su papel como legisladora son importantes para consolidar una gran coalición ciudadana que nos permita ganar la Presidencia y poner en marcha un ambicioso programa que una a los colombianos”, agregó.



Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de Morales ni de sus líderes, La gran fuerza la hacen los pastores y líderes cristianos.

Razones de Viviane Morales para renunciar a la candidatura:

Ataques. “Resulta difícil encontrar en la memoria una campaña presidencial independiente y limpia, que haya sido atacada con tanta saña y tanta trampa por sus detractores”.



“Las trampas evidentes con que la cúpula del Partido Liberal arremetió contra mi aspiración”.



Demandas a su candidatura. “Una vez renuncié al Senado y me inscribí gracias al aval que generosamente me ofreció el Partido Somos, aún antes del acto oficial de inscripción, en su empeño por impedir mis derechos, demandaron mi candidatura con el ardid leguleyo de una supuesta doble militancia”



“El Consejo Nacional Electoral me dio la razón, sin embargo, el proceso lento trajo como consecuencia que mantuvieron en entre dicho jurídico la candidatura cuarenta y cinco días de una campaña de noventa”.



No acceso a medios. “nos encontramos con el bloqueo infame y discriminatorio de grandes medios de comunicación y de sus encuestadores. Nos desconocieron en los debates en una decisión premeditada por invisibilizarnos”



Bloqueos. “El Consejo Nacional Electoral obstaculizó el desembolso de los anticipos financieros que me correspondían para adelantar las tareas elementales de mi campaña (…) Nos llevaron a la asfixia económica total, y con ella a una desventaja antidemocrática insuperable”.



ELTIEMPO.COM