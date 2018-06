No hay reposición de votos por la consulta anticorrupción

Es falso que el Estado colombiano financie con reposición de votos a los grupos que promueven la campaña de la consulta anticorrupción.



A un mes de la consulta anticorrupción en Colombia promovida por el Partido Verde y ciudadanos, esta ‘fake news’ corre en las redes sociales dando cuenta de que el Estado les pagará a promotores de la consulta por cada voto que alcancen, al estilo de la reposición de votos que se le hace a cada candidato que supera el umbral cuando participa en procesos electorales.

Para que la consulta anticorrupción que se realizará el domingo 26 de agosto tenga validez, deben participar más de 12.231.314 ciudadanos, la tercera parte del censo electoral. Son siete puntos por los que deberá votar el ciudadano en la consulta y cada uno tiene dos casillas para marcar: ‘Sí’ y ‘No’. Cada pregunta deberá alcanzar como mínimo 5.130.000.



En las redes sociales algunos tuiteros han dicho: “A los promotores de la consulta anticorrupción el Estado les dará $5.000 por cada voto obtenido sea sí o no. Ellos buscan 12 millones de votos". Y tras darse cuenta del error, horas más tarde corrigieron, pero demasiado tarde porque la información voló y comenzó a compartirse masivamente.

El que compartió la información errada, luego borró el trino y corrigió, pero en redes ya había sido compartido el tema de que se pagará reposición de votos por la consulta anticorrupción. Foto: EL TIEMPO

Al respecto, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que “no hay devolución de recursos, no hay anticipos, ni reposicion de votos. No es cierto que le vayan a dar dinero a alguna organización política. Los movimientos que promueven la consulta anticorrupción lo hacen sin ningún origen de recursos del Estado”.



Agregó barrios, a manera de explicación, que “hay un máximo de gastos de las entidades o partidos políticos que promueven la consulta, pero eso sale de sus bolsilos. No es financiado por el Estado”.



