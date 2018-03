Luto por el fallecimiento del empresario Alberto Araújo Merlano

En la madrugada de este sábado y a sus 94 años de edad falleció el empresario cartagenero Alberto Araújo Merlano, padre del excanciller Fernando Araújo Perdomo y abuelo del senador por el Centro Democrático Fernando Araújo Rumié.

Fue directivo de varios medios de comunicación, secretario General del Partido Conservador y representante a la Cámara, entre otras dignidades.



Precisamente varios miembros de esa colectividad manifestaron su pesar por su muerte. El jefe máximo de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe, escribió en Twitter: “Alberto Araújo Merlano, patriota irreemplazable, acaba de fallecer en Cartagena. Que su ejemplo ilumine a las nuevas generaciones”.

El candidato presidencial uribista, Iván Duque, trinó: “Muy tristes por el fallecimiento de Alberto Araújo Merlano, ciudadano ejemplar de Cartagena, director honorario de @CeDemocratico e inspiración de trabajo y compromiso para muchos colombianos. Mi solidaridad y abrazo para su familia.

Un hombre de distinciones

Aunque se graduó como profesional en Ciencias Jurídicas en la universidad Javeriana, Araújo Merlano ejerció por muy pocos años su profesión, al dedicarse por completo a la creación de empresas.



No obstante, su primer éxito empresarial lo obtuvo al año siguiente de finalizar sus estudios cuando lo llamaron a gerencias La Voz de Colombia, la cual la sacó de las ruinas que había dejado un incendio y en tres años la puso en los primeros lugares en todo el territorio colombiano.



Araújo es reconocido en la ciudad y el país y además por sus valiosos aportes a la formación de un nuevo liderazgo comprometido con causas sociales.



Cuando no había llegado a los 35 años de edad, creó con Ricardo Segovia Morales, la firma administradora de finca raíz: Araújo & Segovia; empresa que todavía subsiste como una de las más reconocidas y serias en el campo inmobiliario.



También formó la Urbanización El Albercón, al pie del Puente Jiménez, realizó una de las primeras urbanizaciones sobre la Avenida Pedro de Heredia: La Villa Olímpica, en Zaragocilla, y fue Cónsul General de Colombia en Liverpool.



También fue gerente de las Empresas Públicas Municipales de Cartagena, único cago público que ejerció en su vida.



Además, presidió el Directorio Conservador de Bolívar, construyó el Hotel Capilla del Mar, el Hotel Las Américas, el Centro de Convenciones de Las Américas, entre otras innumerables iniciativas en el sector privado y público.



Por toda esta labor ha recibido múltiples reconocimientos como la Gran Cruz de Cotelco, Grado de Comendador otorgado por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, por su dedicación en beneficio del sector turístico del país; el Premio al Mérito Empresarial Simón Bolívar 2011, en la categoría de Empresario Benemérito; Director Emérito del Centro Democrático; y la Orden José Gutiérrez Gómez, por su trayectoria como forjador de empresas en la ciudad, entre otras distinciones.





Araújo dirigía la Fundación Geniales que promueve el talento de niños y jóvenes de escasos recursos en la región Caribe. La fundación busca transformar a las personas a través del desarrollo de sus talentos, la inteligencia emocional, la búsqueda de la excelencia y la construcción y maduración del carácter.



El empresario deja ocho hijos, más de 30 nietos y alrededor de diez biznietos y su última apuesta fue tratar de enderezar el camino institucional de la administración distrital al liderar el Consejo Consultivo de la Alcaldía.



POLÍTICA y JUAN CARLOS DÍAZ

Especial para EL TIEMPO