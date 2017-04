Estos son los altos funcionarios que alistan maletas para 2018

En el gabinete del presidente Juan Manuel Santos se avecinan cambios, y pronto.



Hay dos razones básicas por las que en los próximos días se verán caras nuevas en algunos ministerios: la primera es que quienes tienen alguna aspiración presidencial deben renunciar a sus cargos antes del 27 de mayo (un año antes de las elecciones) para no inhabilitarse.

Y la segunda es que el presidente Juan Manuel Santos podría aprovechar esta coyuntura para hacer movimientos internos para su último año y ante el proceso electoral que se viene.



Pero, independiente de cuántos y quiénes se vayan, el mandatario debe jugar con unos cálculos simétricos, casi que algebraicos, para mantener la unidad.



En este sentido, los partidos con participación en el Gobierno aspiran a que les dejen las actuales carteras; y si el jefe de Estado privilegia a alguno, puede generar malestar.



Pero hasta ahora no hay certeza sobre quiénes se irán del Gobierno. Por el momento, es un hecho que la ministra del Trabajo, Clara López, decidió renunciar. Ella quiere ser candidata presidencial de una colación de centroizquierda.



López llegó a ese cargo debido al apoyo que le dio a Santos en la segunda vuelta presidencial de 2014, como excandidata presidencial del Polo. Pero ya no está en ese partido.



Si bien hasta ahora no hay nada oficial, en los pasillos de ese ministerio se habla de que esa cartera podría terminar en manos de un liberal, y suenan la exministra Cecilia López y el exsenador Camilo Sánchez.



Otro despacho que quedaría vacante es el del Ministerio del Interior. Su ocupante, Juan Fernando Cristo, considera que su ciclo en esa cartera ya se cumplió y, como bien le dijo a EL TIEMPO, “se están necesitando muchas voces fuera del Gobierno defendiendo los logros alcanzados”.



Obviamente, los liberales buscan que se les mantenga ese Ministerio y esperan que su reemplazo sea el actual viceministro Guillermo Rivera. Claro que también se ha hablado del exministro Gabriel Silva, de ‘la U’, muy cercano a Santos.



López y Cristo ya hablaron sobre sus futuras aspiraciones políticas con Santos, y la idea es que haya un solo remezón. Por ahora, está por resolverse el momento de la partida.

Los que han sonado

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, que también ha sonado como eventual aspirante presidencial de ‘la U’, por ahora parece que prefiere seguir al frente de su cartera.



Y en el caso del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que ha sonado como una de las fichas conservadoras, los ‘azules’ consideran que es mejor “asegurar” esta cartera antes que quedarse sin ella.



Pero no todos se irían porque tienen aspiraciones presidenciales. Tal es el caso de María Claudia Lacouture, ministra de Industria y Comercio.



Mientras tanto, el jefe de Planeación Nacional, Simón Gaviria, está deshojando la margarita. Preferiría no inhabilitarse, y por eso analiza si se retira antes del 26 de mayo para irse a estudiar al extranjero. Sin embargo, no descarta estar en la contienda de 2018.



“Si hay renuncias (el Presidente), no tiene más alternativa que hacer cambios, pero para cuidarse tiene que conservar el equilibrio actual”, dijo Juan Carlos Rodríguez, catedrático de la Universidad de los Andes.



POLÍTICA