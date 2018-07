¿Fajardo irá por la Casa de Nariño en 2022?

03 de julio 2018 , 08:50 a.m.

03 de julio 2018 , 08:50 a.m.

Este lunes, el excandidato presidencial Sergio Fajardo volvió a aparecer en las redes sociales con un mensaje, que para muchos, podría ser un guiño sobre su participación en los comicios presidenciales que se llevarán a cabo en el 2022.

En la publicación, el exaspirante a la Presidencia por la Coalición Colombia compartió dos imágenes en las que se observa su llegada a la cima del Alto de Letras en la vía Bogotá – Manizales.



Las fotografías fueron acompañadas con el mensaje: “Para llegar primeros al Alto de Letras en el 2022 hay que prepararse desde ahora. Con calma, el camino es largo: Mente sana en cuerpo sano. Con la bicicleta, Se puede”.

Para llegar primeros al Alto de Letras en el 2022 hay que prepararse desde ahora. Con calma, el camino es largo: Mente sana en cuerpo sano. Con la bicicleta, Se puede. pic.twitter.com/8tIIvyqath — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) 2 de julio de 2018

El mensaje genera muchos interrogantes sobre si Fajardo será candidato en el 2022 para llegar a la Casa de Nariño, ya que al término de la primera vuelta, en la que logró la tercera mayor votación con 4'589.696 de votos, el exalcalde de Medellín dijo que no volverá a presentarse como candidato en unas elecciones presidenciales.



"Yo tengo una obligación muy grande con los que votaron por mí, pero he dicho que yo no voy a volver a ser candidato, yo tengo que aterrizar, tengo que trabajar y seguir avanzando. Le voy a poner a la Educación mi identidad, voy a acompañar a muchas personas para que crezcan y sean los líderes que Colombia se merece", dijo en su momento Fajardo.

ELTIEMPO.COM