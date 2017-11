Participación ciudadana en urnas, ¿desinterés o poca credibilidad?

Este lunes en la noche, en el programa ‘Mejor hablemos’, Claudia Palacios analizará con expertos el tema de la participación ciudadana en procesos electorales a partir de la pregunta: ¿por qué no vota?, porque no les cree a los políticos, porque no entiende asuntos relacionados con política, no le importa o sí vota.

Este tema surge tras la consulta electoral que el Partido Liberal realizó el pasado domingo 19 de noviembre, que dio como resultado la victoria del exjefe negociador de paz, Humberto De la Calle. De acuerdo con las estimaciones de la Registraduría Nacional, la consulta contaría con la participación de más de 35 millones de ciudadanos registrados y 4.428 puestos de votación con 9.438 mesas dispuestas para ellos; sin embargo, solo el 2 por ciento de los habilitados acudió a las urnas.

Este asunto ha generado el debate sobre el abstencionismo en Colombia y las implicaciones que trae para el país la baja participación política; teniendo en cuenta que en 2006 salieron a las urnas más de dos millones de personas; en 2009, 1.356.821, y la de este año solo contó con 744.521 colombianos.

Los invitados a la emisión de las 9:30 p.m. al programa son Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), profesional en finanzas y relaciones exteriores y especialista en resolución de conflictos de la Universidad Externado; Carlos Abraham Jiménez, ingeniero eléctrico, representante a la Cámara y Vicepresidente de la Comisión Primera; Carlos Ariel Sánchez, exregistrador Nacional en dos ocasiones, abogado, académico y escritor colombiano, y Juan Sebastian López, abogado, profesor de la Universidad Externado y exvocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil.

