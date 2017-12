‘Hago un llamado a la reconciliación Liberal’: Mauricio Gómez

Desde que comienza a hablar, el representante a la Cámara y número 1 de la lista del Partido Liberal al Senado, Mauricio Gómez Amín, trata de contagiar buena energía, pese a que su nombre políticamente y a nivel nacional es poco conocido.

Gómez Amín le dijo a EL TIEMPO que lo más importante de su designación en ese sitial privilegiado de la plancha es demostrar que los jóvenes (tiene 35 años) también pueden hacer política seria y conseguir votos.



¿Quién es Mauricio Gómez Amín?



Es un joven de 35 años, liberal, que ha hecho carrera política paso a paso. He sido edil en Barranquilla, en el 2004, concejal, en el 2008 y 2011, y fui elegido representante a la Cámara en el 2014. Es un joven que representa la renovación política en el liberalismo.



¿Cómo está preparando y desarrollando su campaña al Senado?



Vengo trabajando hace un año en mi campaña política. Ahora como cabeza de lista del liberalismo toca hacer presencia en cada departamento de Colombia. Hoy tenemos presencia en 28 departamentos, estamos recorriendo puerta a puerta, vereda a vereda, corregimiento a corregimiento, municipio a municipio. Hoy tenemos más de 13 candidatos a la Cámara acompañándonos por todo el país.



Usted es representante a la Cámara desde el 2014, ¿qué tiene para mostrar?



He sido un congresista dedicado a la defensa de mejores servicios públicos en nuestro país. Una de mis batallas fue la lucha contra Electricaribe, que motivó y presionó al gobierno de Juan Manuel Santos para intervenir y liquidar esta empresa. Además, cuando el Gobierno Nacional intentó aumentar el precio del gas en la costa Caribe fui uno de los citantes a un debate de control político con el que logramos que se congelara. También hemos avanzado en la defensa de los animales de nuestro país, entre otros temas.



¿No es una gran responsabilidad ser el número 1 en la lista a Senado del liberalismo?



Totalmente. Es una gran responsabilidad que asumo con humildad, pero también con firmeza, con carácter y, por supuesto, con las ganas de la juventud, con el empuje, con toda la fuerza para demostrar que los jóvenes también podemos hacer trabajos políticos importantes, que también podemos sacar muchos votos, que podemos recorrer el país con nuevas ideas. Eso fue lo que hizo Gaviria papá (César Gaviria) con mi elección como número 1 de la plancha. Por supuesto esto no es fácil, pero no es imposible.



¿Qué opina de las críticas del exministro Juan Fernando Cristo y el senador Horacio Serpa del manejo que le ha dado César Gaviria al Partido Liberal como jefe único?



Yo hago un llamado a la reconciliación del Partido Liberal, a deponer los egos y los intereses personales y a pensar en un partido grande, histórico, que merece mucho más. Nosotros le hacemos un llamado a Serpa, a Cristo, a Galán, a Viviane Morales, a Sofía Gaviria para que por encima de sus aspiraciones, de sus intereses pensemos en el partido y en Colombia. Lo más importante es estar unidos y llegar así a trabajar por todo el país y por toda la gente.



¿A qué cree que se debieron esas críticas?



Creo que ya pasó lo más polémico, lo más difícil y es momento de sentarse a dialogar. Hoy hay un director único que tiene el respaldo de la bancada, del 97 por ciento de los parlamentarios. Lo que no han entendido Sofía Gaviria, Viviane Morales y Serpa es que el día de la consulta no se estaba escogiendo a Gaviria, sino un candidato entre De la Calle y Cristo.



¿Los cuestionamientos no tienen razón?



No. Son temas personales, pero también hago una reflexión. Juan Fernando Cristo dice que no hay garantías, que este es un partido manejado por un dictador, pero metió a su hermano en la lista: Andrés Cristo. Y Horacio Serpa también dijo en algún momento que el manoseo, que el problema, que Gaviria era un dictador y que estaba manejando mal el partido y fue a pedir el número 100 para su hijo.



¿Cómo será el manejo de la campaña entre usted y el candidato presidencial, Humberto de la Calle?



Humberto de la Calle viene creciendo en las encuestas, vamos a recorrer el país, no solamente yo, sino toda la lista a Senado y a Cámara mostrando que tenemos un buen candidato, un hombre preparado, serio, que les devolvió la paz a los colombianos, que desmovilizó a las Farc, que logró convencerlos que el camino no era la guerra, no eran las armas sino la paz, el diálogo y la política.



¿El tema de la paz va a ser el de la campaña en 2018?



El tema de la paz va a ser muy importante en la campaña del 2018, pero no va a ser el único. Los colombianos están preocupados por el empleo, por la seguridad, por la tasa de impuestos que maneja Colombia hoy y por otros asuntos.



