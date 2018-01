‘Sería ideal el consenso o la encuesta’: Marta Lucía Ramírez

La aspirante presidencial Marta Lucía Ramírez, quien busca quedarse con la candidatura única de la coalición que lideran los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, estima que el consenso o una encuesta sería el mecanismo ideal para la escogencia.



Para ella, elegir el candidato en marzo, como lo plantea su contradictor, el aspirante uribista Iván Duque, “sería extemporáneo e inconveniente”.

¿Cuál mecanismo prefiere para la elección del candidato?



Sería ideal el consenso o una encuesta. Teniendo en cuenta que esta alianza se justifica por la unión de esfuerzos para rescatar al país del pesimismo y del mal manejo del Estado, debe ser fácil acordar un método en el que prime el servicio al país por encima de objetivos y vanidades personales.



¿Por qué ese camino?



Es indispensable mantener la unidad y la cohesión dentro de la coalición. Un mecanismo que brinde garantías a todos y permita la pronta elección del candidato único evitará fracturas entre los sectores que conformamos la coalición y nos permitirá entrar a definir pronto el programa con el que buscaremos la reconstrucción de Colombia.



¿Es muy tarde elegir el candidato en marzo?



Sería extemporáneo e inconveniente. Teniendo en cuenta que las alianzas que moverían al país hacia la izquierda moderada o hacia la izquierda radical ya están muy avanzadas, incluso en la construcción del programa conjunto. Ir a marzo sería darles 3 meses de ventaja a los candidatos de la continuidad del gobierno Santos y a los de la izquierda.



¿En caso de no ganar, sería la fórmula vicepresidencial del ganador?



Colombia necesita hoy más que nunca conocimiento, vocación de servicio, sensibilidad personal por la angustia de tantos colombianos y experiencia comprobada en el manejo del Estado. Los cientos de miles de personas que me acompañaron con sus firmas y los miles de mujeres que me escriben a diario me piden que luche por ellos desde la presidencia. A ellos les digo que pueden tener la confianza en que daré la batalla para lograrlo. No estoy aspirando a ser vicepresidente, mi aspiración de siempre ha sido servirle al país.



¿Alejandro Ordóñez debe participar en el mecanismo que ustedes definan?



Siempre entendí que lo haría como parte del grupo de conservadores independientes, quienes de la mano del expresidente Pastrana hemos rechazado la ‘mermelada’ y las pésimas actuaciones del gobierno Santos. Hace poco supe que manifestó lo contrario a los compromisarios de la coalición.



¿Es la candidata del expresidente Pastrana?



Soy la candidata del movimiento ciudadano Por una Colombia Fuerte y Honesta, el cual recogió casi un millón de firmas para presentar mi candidatura. Me siento muy orgullosa de que el expresidente Pastrana haya tomado la decisión de apoyarnos. El país no está para personalismos, necesitamos trabajar y construir conjuntamente para recuperar la confianza y garantizar el futuro fuerte de nuestra nación.



POLÍTICA