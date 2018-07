El malestar en el CNE por carta que pedía tumbar elección de Mockus

La discusión en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre si se debía declarar o no la elección del exalcalde Anatanas Mockus como senador resultó ardua y por momentos tensionante.

Si bien la ponencia que buscaba no declarar la elección de Mockus como senador de la República para el periodo legislativo 2018-2022 fue derrotada, por lo que por ahora el exalcalde de Bogotá tiene su curul a salvo, la discusión estuvo cargada de varias hechos que hicieron subir la tensión en el recinto.



Una de las situaciones que más molestó a algunos magistrados fue una carta suscrita por los juristas Francisco Bernate, Abelardo de la Espriella, Iván Cancino, Daniel Peñaredonda y Karen Juris, en la que le piden al CNE no declarar la elección de Mockus debido a que habría suscrito contratos con el Estado seis meses antes de los comicios legislativos.



"En el caso concreto se encuentra demostrado que Aurelijus Retenis Antanas Mockus Sivikas estaba inhabilitado para ser Senador de la República en el periodo 2018 - 2022, por haber intervenido en la gestión de negocios ante la Agencia de Cundinamarca Para la Paz y el Posconflicto, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de sus elección", señala la carta.



Este hecho, según le dijeron a EL TIEMPO fuente al interior del CNE, molestó a algunos magistrados quienes consideraron la misiva como una "injerencia indebida" por parte de los abogados e incluso llegaron a plantear interponer una queja contra los juristas ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Si bien no es claro si la carta influyó en la decisión de algunos magistrados o no, la carta fue uno de los temas que más dura discusión genero en la Sala Plena.



Al final los magistrados que estaban molestos por este hecho fueron persuadidos de no interponer la queja, pero no ocultaron su inconformidad por esta situación.



En definitiva, con 6 votos por el no y 2 por el sí, los magistrados del tribunal electoral derrotaron la propuesta del magistrado Bernardo Franco que había propuesto abstenerse de declarar la elección de Mockus.



Franco y García, los dos magistrados que votaron a favor de la ponencia que pedía abstenerse de declarar la elección de Mockus, defendieron los argumentos jurídicos que tenía el texto.



El magistrado Héctor Helí Rojas, uno de los que votó en contra de la inhabilidad de Mockus, explicó que la “revocatoria de la inscripción” del exalcalde que pedían los demandantes “era para antes de la elección y no para este caso, en el que Mockus “ya está elegido”.



"Además, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso sobre Gustavo Petro que dice que las autoridades administrativas no tienen competencia cuando se trata de quitarle el mandato a una persona elegida popularmente. Eso solo lo pueden hacer los jueces, y nosotros no lo somos”, aseguró Rojas.



El paso que sigue es que, tras la votación y la derrota de la propuesta para que Mockus no fuera senador, se debe elaborar una nueva ponencia, la cual quedó en cabeza de la magistrada Gloria Inés Gómez, para tomar una decisión sobre si se declara o no la elección.



POLÍTICA