En secreto / Saludo presidencial

En todos los sitios que ha visitado los últimos días, el presidente electo, Iván Duque, ha demostrado ser una persona muy sencilla y amable. El nuevo mandatario de los colombianos tampoco le niega una selfi a nadie. Por ejemplo, el viernes, cuando estuvo en la Fiscalía, no solo saludó de manera atenta a los altos funcionarios, sino que no tuvo ningún reparo en saludar de modo muy especial a las encargadas de los servicios generales.

Una visita preocupante

Esta semana llegará a Bogotá una misión del Gobierno de Estados Unidos para entregarle al presidente Juan Manuel. Santos una noticia poco halagadora: el aumento del área de cultivos ilícitos, que llegó a 209.000 hectáreas, según la medición de ese país. Estas siembras aumentaron al mismo tiempo que el gobierno Santos realizaba el proceso de paz con las Farc en La Habana.

Vuelve debate sobre el glifosato

La anticipación de la sesión del Consejo de Estupefacientes para este martes tiene como propósito preparar la argumentación frente al aumento del área de cultivos ilícitos. En principio, esta cita, pedida por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, estaba prevista para julio. Es muy probable que con motivo de la nueva situación sobre cultivos ilegales, los colombianos vuelvan a vivir el intenso debate sobre la aspersión con glifosato y la política de sustitución de cultivos ilícitos.

Nuevo clima para los negocios

El clima para los negocios mejoró en todo el país el día siguiente a la segunda vuelta presidencial. Esa es la lectura del presidente de la Unión Colegiada de Notarios, Álvaro Rojas. El dirigente gremial dijo que notarios de todo el país le reportaron que desde ese día, la gente ha vuelto a firmar más escrituras y más promesas de venta. El aumento de un día para otro, según dijo, pudo haber sido de casi un 20 por ciento.

Devolviendo atenciones

Esta semana la familia presidencial comenzó a prepararse para abandonar la Casa de Nariño. Esteban, el hijo menor del presidente Juan Manuel Santos, se puso el uniforme que regularmente utilizan los empleados que sirven el café en Palacio y atendió a quienes durante 8 años le sirvieron. La primera dama, Clemencia Rodríguez, comenzó a hacer el trasteo. Y el Presidente se reunió con todo el personal de servicio en un encuentro muy emotivo.

La confesión de Mockus

Antanas Mockus confesó en un documento escrito, enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE), que renunció a la presidencia de la Fundación Corpovisionarios el 19 de marzo pasado, 8 días después de su elección como senador. Según la Cámara de Comercio, por estatutos, las funciones de la presidencia de Corpovisionarios estaban homologadas con las del representante legal. O sea que Mockus tenía la misma capacidad de decidir. Y Mockus no podía a la vez ser candidato y contratar con el Estado.

En una carreta llegaron los títulos de propiedad a Acandí

Esta semana el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa, llegó hasta Acandí, en el departamento de Chocó, para entregar los títulos de propiedad a 300 familias víctimas de la violencia y a madres cabeza de familia. Tan pronto arribó al aeropuerto del lugar, Mesa tuvo que tomar el transporte local para llegar hasta el sitio en donde entregó las escrituras.

Alista la luna de miel en Francia

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se casó hace unos pocos días con una exreina de Córdoba, pero, debido a algunos problemas con el invierno en su departamento, no había podido irse de luna de miel. Amaya ya notificó que se tomará sus vacaciones en París no solo para pasar la luna de miel, sino que quiere estar en la capital francesa el día que se acabe el Tour de Francia para saludar a su paisano Nairo Quintana.

Dejarán la defensa lista

Los abogados que el Gobierno tiene para atender las dos demandas que interpuso Nicaragua en la Corte de La Haya están trabajando duro para preparar las respuestas jurídicas que deben presentar en noviembre y febrero próximos ante ese tribunal. Las quieren dejar listas por si el nuevo gobierno decide seguir manejando el asunto de la misma manera.

Sorprendidos

Magistrados de la Corte Constitucional se declararon esta semana “sorprendidos” con la postura del presidente electo, Iván Duque, quien le pidió al Congreso no tramitar la ley que establece el procedimiento de la JEP hasta tanto el tribunal se pronunciara sobre la constitucionalidad de la ley estatutaria de la JEP. Para ellos, una ley no tenía nada que ver con la otra, y no entendían la insistencia de Duque. Por eso tuvieron que emitir un comunicado.

Confesión presidencial

El viernes, el contralor Edgardo Maya aprovechó la visita del presidente electo, Iván Duque, para invitarlo a la azotea del edificio. En el camino, Duque le dijo que él quería mucho esa institución y que tiene un gran respeto por el trabajo que hacen. Y luego le hizo una confesión: que uno de los grandes sueños de su papá, Iván Duque Escobar, fue ser contralor.



