'No me consta caso de corrupción del senador Lizcano', dijo Moreno

El senador Mauricio Lizcano, de ‘la U’, aclaró este lunes festivo que “no es cierto” que el exfiscal Anticorrupción Gustavo Moreno haya dicho que él habría pagado 5.000 millones de pesos para obtener beneficios en un proceso que tiene en la Corte Suprema de Justicia y que tampoco es verdad que haya pagado tal suma.

En ese sentido Lizcano entregó un audio de Moreno en el cual el hoy detenido exfiscal le dice al alto tribunal: “Yo me referí el tema del doctor Lizcano, no porque me conste que se haya dado un trámite, un acto de corrupción. En los Estados Unidos cuando yo tengo la reunión con el doctor Leonidas (Bustos) y nos quedamos en el hotel él me dice ‘se viene un caso importante, vamos a acordar unos 5 mil millones de pesos, es el caso de Lizcano’ “.



Más adelante Moreno aclara: “Ese caso nunca se dio, nunca me dieron poder, no me consta que hayan pagado, no conozco si había o no había una decisión futura desfavorable para el señor Lizcano, no conozco. Pero doy cuenta de eso porque no se me pregunta ¿de qué tuvo conocimiento, de qué se le informó? y refiero este caso”.



Posteriormente en el audio el exfiscal dice: “Y después con posibilidad yo regreso y Gerardo (Torres, conocido como ‘Yayo’) en alguna reunión me dice ‘oiga Gustavo, tenemos un nuevo mejor amigo’, y yo le digo, ‘y ¿quién es?’, me dice ‘el doctor Lizcano’. Es lo único de lo que yo puedo dar fe”.



El senador Lizcano igualmente aclaró que no está investigado por ingreso de dineros del narcotráfico, sino que tiene una preliminar en la Corte Suprema por parapolítica.



“Mi caso no se enmarca dentro de los casos de cartel de la toga, nunca tuve como abogados a Moreno o sus amigos, mi abogado fue el doctor Yesid Reyes, no tenía ningún riesgo en la Corte y además mi proceso nunca ha estado engavetado”, aclaró el congresista.



POLÍTICA