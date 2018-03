La número uno al Senado del Partido MIRA apuesta por la mujer

Nació el 8 mayo de 1983 en Ibagué, Tolima, región en la que transcurrió su infancia y adolescencia rodeada de sus familiares. Como estudiante se destacó en la parte académica ocupando los primeros lugares y siempre se inclinó por liderar diversas causas sociales en pro de las personas que la rodeaban.



Ana Paola adelantó sus estudios en una universidad púbica, recibiendo de la Universidad del Tolima, una condecoración como egresada ejemplar. Se graduó del Programa de Lenguas Extranjeras y Negocios Internacionales, formando su perfil hacia el ámbito mundial. Luego de esto, obtuvo su título como Master en Economía Social de la Universidad de Valencia (España), enfocándose en brindar apoyo y orientación a migrantes en materias de seguridad social. En el 2016 se graduó como Especialista en Gestión Pública y Control Fiscal, de la Universidad del Rosario y actualmente adelanta sus estudios de Doctorado en Economía Social y Entidades no Lucrativas, en la Universidad de Valencia España.



Como profesional ha demostrado su capacidad y ha cumplido con las propuestas y metas que ha planteado a lo largo de una trayectoria dentro de proyectos sociales. Ha demostrado ser una congresista que se preocupa por el bien de la comunidad y por gestionar oportunidades que ofrezcan mejores condiciones económicas. Ana Paola ha participado en la elaboración de estudios acerca de la Gestión del Voluntariado en las Entidades No Lucrativas en la Comunidad Valenciana y ha estado vinculada con Hispana Legal en el seguimiento a los procesos en extranjería, trámite de apostillas y legalización de documentos de Colombia y España.



A raíz de su carácter emprendedor y su interés por el bienestar de los demás, ha liderado el tema de emprendimiento, empleo y calidad de vida para los adultos mayores, alcanzando grandes beneficios para la comunidad de colombianos en diferentes regiones.



En noviembre de 2013 fue postulada como candidata a la Cámara de Representantes por los colombianos en el Exterior por el Partido Político MIRA, y posteriormente electa en dicho cargo en 2014.



¿Cómo ha sido su labor?

​

A partir del momento en el que dirigió su trabajo desde el Congreso de la República, lo ha basado en el conocimiento de las problemáticas que viven cientos de colombianos dentro y fuera del país, las cuales conoce debido a su acercamiento con comunidades en las regiones y su experiencia con aquellas que se encuentran principalmente en Europa, Estados Unidos y Suramérica.



En este sentido, ha querido ayudar a resolver los problemas que más afecten económicamente a los connacionales, concentrándose en buscar medidas que reduzcan el costo de los pasaportes, trámites consulares y la convalidación de títulos. De la misma manera, ha hecho un esfuerzo por lograr que los colombianos tengan la posibilidad de ahorrar en pensión y vivienda desde el exterior.



Actualmente se desempeña como Vicepresidente de la Comisión Segunda Constitucional del Congreso de la República y pertenece a la Comisión Legal de Derechos Humanos. Con este nombramiento impulsó una propuesta beneficiando a más de 1’200.000 remisos que no tenían su situación militar resuelta por diversas multas.



Su apuesta por el emprendimiento de la mujer colombiana



Para el Partido MIRA y para la congresista, la figura de mujer siempre será el pilar de la familia, por esta razón, Ana Paola busca que las mujeres colombianas tengan mejores oportunidades y puedan cumplir sus metas.



En Colombia muchas mujeres quieren su independencia económica, no sólo buscan oportunidades de empleo, sino poder sacar adelante sus ideas de negocio o sus proyectos productivos. Las cifras hablan por sí solas, el 40 por ciento de las pequeñas y medianas empresas en la región, han sido creadas por mujeres según la OMC, y particularmente la proporción de mujeres emprendedoras aumentó 68 por ciento en el país para el año 2017.



En el Partido MIRA, conscientes de las capacidades y liderazgo de las mujeres, se ha tomado como bandera un trabajo permanente por ellas para que sean respetados sus derechos y reconocido su rol esencial en la sociedad. Parte de su gestión se ha orientado a empoderarla para su participación efectiva en la economía y la política.



En esta oportunidad y de cara a las próximas elecciones, Ana Paola ha presentado propuestas, entre las que se encuentran ítems que consisten en empoderar a la mujer para que genere sus propios ingresos y cree su propio negocio. Con este objetivo, a partir de las iniciativas empresariales que financia el Fondo Emprender adscrito al SENA, el 20 por ciento corresponderá a proyectos presentados y desarrollados por mujeres, plan que se irá materializando a través de la radicación de un proyecto de ley, que modificará la Ley 789 de 2002, por la cual se creó el Fondo.



Finalmente, Ana Paola Agudelo representa ese porcentaje que busca generar un impacto en las mujeres de distintos sectores y edades, mujeres rurales, técnicas, tecnólogas o profesionales universitarias. De esta manera, se estaría apostando al poder de la mujer como motor de desarrollo en el país.



Este 11 de Marzo al Senado VOTE: Marque el logo de MIRA y el número 1. Para más información de sus propuestas: www.anapaolaagudelo.com - www.partidomira.com