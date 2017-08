Las encuestas dibujan un nuevo escenario político para el 2018

06 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Dos encuestas sobre intención de voto para las elecciones de 2018 (Pulso País, de Datexco, y Polimétrica, de Cifras y Conceptos), reveladas esta semana, dejaron al descubierto muchos asuntos de interés para quienes están pendientes de lo que viene en política interna.

Uno de los hechos más significativos en ambas mediciones fue el bajonazo del expresidente Álvaro Uribe en su favorabilidad: por primera vez en 15 años, la opinión que los colombianos tienen de Uribe es más negativa que positiva. Y de manera considerable.



Se trata de uno de los líderes más importantes que el país ha tenido en las últimas décadas y del expresidente más influyente y activo en la política actual.



Primero fue Datexco, en la medición realizada para EL TIEMPO y La W, la que reveló el hecho: 52 por ciento de imagen negativa. Entre mayo y julio perdió 6 puntos, lo que lo hizo pasar la línea roja.



Un día después vino la encuesta de Cifras y Conceptos, y el resultado fue peor: 58 por ciento de imagen negativa.



La noticia sorprendió, porque Uribe había acostumbrado a los colombianos a ganar siempre. A nadar victorioso contra la corriente. En el argot de los encuestadores se lo conocía como ‘el hombre teflón’: nada lo afectaba.



A pesar de todas las crisis que ha tenido que soportar, primero en la Presidencia y luego como exmandatario, la imagen de Uribe se había mantenido arriba. En el tope.

Uribe ha sido el líder con más favorabilidad como Presidente y como expresidente, y por más años.



Por ejemplo, en julio de 2008, cuando se produjo la operación Jaque, que puso en libertad a Ingrid Betancourt, a tres ciudadanos estadounidenses y a 11 uniformados que estaban secuestrados por las Farc, Uribe llegó al techo de su popularidad con el 85 por ciento de opinión favorable, según Gallup.



Como dice César Caballero, presidente de Cifras y Conceptos:

Fatiga de la polarización

Ahora el punto es saber qué pudo haber propiciado esa caída del líder más popular que el país ha tenido en años.



Caballero dijo que una de las posibles causas del nuevo momento de Uribe es que “la gente está fatigada de la polarización”, de la cual él es uno de los protagonistas. Así lo ha percibido en sus investigaciones de campo en todo el país, de manera reiterada.



Lo mismo piensa César Valderrama, director de Datexco, pues, a su juicio, “es muy probable que parte de esta imagen negativa del expresidente se deba a la polarización que se ha venido dando en la política”.



Desde que Uribe llegó al poder, en 2002, su postura sobre temas como la solución negociada del conflicto armado, de la cual es enemigo acérrimo, radicalizó esta discusión.



Fue Juan Manuel Santos, ya en el poder a partir de 2010, quien impuso la tesis, desde el punto de vista político y jurídico, de que lo que había en el país no era una “amenaza terrorista”, como lo pregonaba Uribe, sino un “conflicto armado” que ameritaba una solución negociada.



Sobre esa tesis Santos emprendió la negociación con las Farc, hizo aprobar una ley para reconocer la existencia del “conflicto armado” y firmó la paz.



Esta decisión política de Santos, que se convirtió en su mayor activo político e histórico, profundizó la polarización.



Para muchos expertos, el clímax de esa tendencia fue el plebiscito del pasado 2 de octubre, que enfrentó a Uribe y Santos en las urnas por la ratificación del acuerdo con las Farc, con un triunfo ligero del primero sobre el segundo: el ‘No’ de Uribe, 6’424.385 votos y el ‘Sí’ de Santos, 6’363.989. El triunfo que Uribe conquistó en las urnas lo ganó luego Santos al lograr que el Congreso aprobara las reformas y la Corte Constitucional las ratificara.



Y claro que el Presidente también tiene una opinión muy desfavorable: 73 por ciento, según la encuesta de Cifras y Conceptos y 66 por ciento según Pulso País, en la medición de esta semana. Pero, a diferencia de Uribe, Santos tiene de su lado haber puesto fin a una guerra de más de medio siglo.

Campaña 2018

Existe alguna posibilidad de que esta polarización se meta en la campaña presidencial de 2018, que ya se vino encima. El momento y el tema parecen propicios.



Pero lo que dicen algunos líderes encuestadores es que “la gente ya no quiere que le sigan hablando ni de Uribe, ni de Santos ni de la paz”.



Tal como están las cosas, el debate 2018 estaría casi listo para que se repita el fenómeno de las últimas elecciones: por un lado, Uribe, quien a pesar de su caída en la favorabilidad es un claro líder político, con un sector de la población fiel a sus tesis y dispuesto a arreciar su discurso contra algunas líneas del proceso de paz y muchos otros aspectos del actual gobierno.



Y por el otro, Santos, jugado a fondo por culminar la implementación del acuerdo de paz y a patrocinar una coalición capaz de evitar el triunfo de Uribe.



Hay quienes creen que, precisamente, ante la fatiga por la polarización habría necesidad y espacio para nuevos discursos que se salgan de la confrontación por el tema de la paz, más allá de derechas e izquierdas.



Carlos Lemoine, una de las primeras personas en medir tendencias de opinión en Colombia, cree que en el debate presidencial de 2018 “van a surgir discursos nuevos que la gente está esperando”.



A su juicio, la gente espera “propuestas sobre ética social, una mejor economía y, sobre todo, de futuro”.



En esa misma línea se expresó la profesora de ciencia política de la Universidad de los Andes Angelika Rettberg. “Puede haber una especie de saturación con ese discurso de confrontación, la gente puede estar cansada de escuchar tanta crítica y busca más bien esperanza”, dijo.



“Cualquier partido o candidato que quiera ganar en 2018 tiene que generarles a las personas opciones positivas”, añadió la experta.



Lo cierto es que a diez meses de la elección presidencial, no hay nada definido. Todavía no se ven ganadores seguros.



Uribe y Santos, entre cuyas orillas se mueve la polarización, con sus fortalezas y debilidades, apenas intentan organizar sus huestes.



Carlos Lemoine cree que Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo, que han estado al margen de la polarización radical, podrían ser los primeros en jugar sus cartas en un nuevo espacio.



Se cree que octubre será el mes de las definiciones, entre otras razones, por el hecho de que los partidos (incluido el de las Farc), en sus convenciones, tendrán que destapar sus cartas.



EDULFO PEÑA

Editor político

La imagen de Uribe, a través del tiempo

