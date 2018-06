Las razones del distanciamiento de los Galán con sus partidos

Esta semana los senadores Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, y Juan Manuel Galán, del partido Liberal, anunciaron el desacuerdo con sus movimientos políticos tras el apoyo al candidato a la Presidencia del Centro Democrático, Iván Duque.



Los hermanos Galán hablaron a la ‘W Radio’ y explicaron las razones.

Carlos Fernando Galán, quien renunció este martes al partido Cambio Radical y a su curul en el Senado, dijo a la emisora que tomó la decisión porque “Cambio Radical decidió avanzar sobre una coalición del uribismo que tiene una visión distinta de lo que es la democracia y cómo debe funcionar. Para mi es incompatible, en términos de coherencia era imposible quedarme. Decidí revelarme y buscar otro camino”.



Galán aceptó que su partido perdió las elecciones pero no avaló el apoyo se le dio al uribismo. “En el Centro Democrático ponen a una persona por encima de las instituciones, eso no lo compartimos como una visión liberal. La discusión no llegó sobre un pleito o un aval o cuestionamiento a un candidato sino sobre la visión de un país”, agregó. Por último, indicó que se deben promover liderazgos jóvenes en todo el país y buscar una expresión nueva de quienes no se ven representados.



Por su parte, Juan Manuel Galán señaló que vio traicionado sus principios en el Partido Liberal. “Los partidos no son solo una herramienta para hacer política sino reflejaban nuestros idearios. Es muy complicado ver como el Partido Liberal se entrega de esa manera al uribismo que no representa las ideas liberales y que es la antítesis del liberalismo en Colombia”, dijo.



“No se trata de Iván Duque, él es una persona seria, integra y preparada, pero estamos a la espera de que logre demostrar independencia y criterio propio para gobernar de manera autónoma y no la persona que le respira en la nuca que es el senador Álvaro Uribe”, agregó.



ELTIEMPO.COM