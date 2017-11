'Me convertiré en un soldado más de la causa de la paz': Cristo

En su discurso, Juan Fernando Cristo agradeció a todos los colombianos que creyeron en su campaña e indicó que se unirá a la aspiración presidencial de Humberto de la Calle.

Resaltó que la campaña entre ambos fue limpia y sin insultos. "Me siento orgulloso de la campaña limpia y decente que hicimos contra todas las adversidades, una que nos permitió llevar las ideas liberales a las distintas regiones. Una campaña de ideas y propuestas para Colombia, sin descalificaciones personales, sin insultos ni ofensas, ejemplar en medio de la polarización que vive el país".



“Los colombianos se han pronunciado mayoritariamente por Humberto de la Calle. Acepto ese resultado y acompañaré su aspiración desde donde él considere que puedo ser útil para contribuir a que en Colombia se consolide la paz, avancemos en las transformaciones sociales y económicas y luchemos con eficacia contra la corrupción”, expresó el exministro del Interior.



Asimismo, indicó que acompañará a los candidatos de su partido al Congreso de la Republica “y me convertiré en un soldado más de la causa de la paz para todos los colombianos en esta batalla política que se avecina para Colombia. No podemos permitir que por las divisiones o por aspiraciones personales nos quiten la paz que ya logramos”.

Por otro lado, agregó que la polarización, el pesimismo, la corrupción y la desigualdad son “cuatro plagas que se ciernen sobre Colombia” y que está cada vez más convencido de que “Colombia no puede quedarse en la polarización que nos generó el acuerdo de paz".



"Debemos cumplir los acuerdos y exigirle a las Farc que los cumplan y comenzar una discusión sobre el futuro de una Colombia sin Farc. Centrémonos, más bien, en qué debemos hacer como sociedad para que el fin del conflicto tenga un impacto positivo en la vida diaria de los colombianos”, dijo Cristo.



Además, agregó que su esfurzo seguirá enfocándose en la persuasión y no en el ataque "y les pido que todos pongamos la deliberación por encima de la confrontación".



Por último, Cristo extendió una invitación para que las personas que siguieron su campaña ahora apoyen la de Humberto de la Calle, quien, según él, "fue un gran y leal contendor y será un gran candidato liberal a la Presidencia por su trayectoria, sus condiciones de estadista y su compromiso con la paz y la reconciliación".

