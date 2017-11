Juan Fernando Cristo acusa a Gaviria de ‘engaño’ y ‘juego sucio’

No hay muchos antecedentes de que alguien le haya, desde su mismo partido, le haya hablado al expresidente César Gaviria tan duro, como el precandidato liberal Juan Fernando Cristo lo hizo el miércoles.

Con información de que Gaviria, jefe del liberalismo, se dedicó a amenazar a los congresistas con no darles avales para su reelección si no apoyaban a De la Calle, Cristo reaccionó enfurecido y acusó al exmandatario de liderar desde la Dirección Liberal un “juego sucio” y de haberlo “engañado”, poniendo además al partido en un riesgo de “división” y “fracaso”.



¿Por qué dice que el expresidente César Gaviria lo engañó?



Porque yo, de buena fe, aunque muchos me insistieron que era ingenuo pensar que Gaviria, quien ya había anunciado que tenía su propio candidato, iba a dar garantías para una consulta limpia. Lamentablemente desde que fue elegido director empezó a mostrar que no era jefe del partido, sino director de una campaña y así es muy difícil avanzar. Gaviria nos engañó; reconozco que me equivoqué al creer en él.

¿Cree que Gaviria apoya a Humberto de la Calle?



Estoy totalmente seguro de que así es. Y quiero que se sepa una cosa: antes de mi declaración hablé en tres ocasiones con el expresidente Gaviria para pedirle que rectificara esa actitud. Pero lo que ocurría era que después de cada charla, con descaro, desde la Dirección Liberal se presionaba a diputados, a concejales y a congresistas para apoyar la otra precandidatura. Eso no es un juego limpio.



¿Cuándo se dio cuenta de que se equivocó con Gaviria?



Hace ya un par de semanas, cuando varios parlamentarios me contaron que desde la Dirección Liberal los presionaban y los amenazaban con no darles los avales si no apoyaban la otra candidatura. Pero yo estaba dispuesto a seguir sin garantías, pero lo que no puedo aceptar es que desde el pasado fin de semana, desde la Dirección Liberal se hubiera iniciado una guerra sucia inaceptable, filtrando información falsa a los medios de comunicación sobre supuesta intervención en política.

Gaviria dice que usted recibe ayuda de funcionarios...



Pues es el colmo, porque hasta acusan a Alfonso Prada, secretario general de la Presidencia, de trabajar para mi campaña, cuando todo el mundo sabe de su relación cercana con Cambio Radical. O que el Ministro de Justicia, conservador, y con quien no me veo hace meses. Me parece irresponsable que se use a los medios de comunicación con noticias falsas para hacerle daño, no a Juan Fernando Cristo sino al Partido Liberal. Desde la Dirección Liberal han cruzado todos los límites y han entrado en un juego sucio que me parece injusto con mi actitud de someterme a todas las reglas del juego.



¿Por qué dice que Gaviria conduce el liberalismo al fracaso y a la división?



Así es cuando se presiona y amenaza a congresistas con sus avales, cuando se intenta desmontar una consulta, cuando no se juega limpio con las cartas por encima de la mesa. Liberalismo no es igual a gavirismo. La Dirección Liberal parece hoy más un comando de campaña que una dirección de un partido. La Dirección Liberal debe tener un mínimo de pudor.



¿Los congresistas están temerosos de Gaviria?



Ese es un temor generalizado, lamentablemente.



¿Usted dimensiona lo que significan estas acusaciones a tres semanas de la consulta?



Es el expresidente Gaviria quien ha provocado esta situación. De manera privada, dos o tres veces de manera respetuosa le expresé mi molestia por todas estas actitudes, pero no sirvieron de nada. Ahora me veo en la obligación de señalar esto públicamente por que hay mucho malestar en el interior del partido, pero la gente obviamente no se atreve a manifestarlo porque tiene temor. El Partido Liberal viviendo con temor a la dirigencia es lo menos liberal.



¿Por qué le pide a De la Calle que se manifieste sobre estos hechos?



Me parece importante que el doctor De la Calle públicamente asuma una posición frente a esta situación.

