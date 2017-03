Juventudes de partidos políticos piden estar en la Reforma Política

A través de un comunicado firmado por 13 directivos de las juventudes de los partidos políticos del país, los jóvenes manifestaron su rechazo por “los escándalos de corrupción en los cuales está inmerso el país” e hicieron propuestas para evitar este tipo de situaciones en el futuro.

“Queremos que la ciudadanía vuelva a creer en el poder transformador de las ideas llevadas a cabo con honestidad, transparencia, coherencia y compromiso”, agregan en el comunicado.



Para el grupo de jóvenes el problema de la corrupción no es de “manzanas podridas” sino un “problema sistémico que se debe atacar de raíz”.



Por esta razón le solicitaron al viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, que sean incluidas sus propuestas en la Reforma Política que está impulsando el Gobierno Nacional.



Además de solicitar que la Reforma Política sea “estructural”, “joven” y “ciudadana” la mesa interpartidista de jóvenes pide que sean tenidas en cuenta las siguientes cinco propuestas:



1. Que la edad mínima para aspirar al Senado sea de 25 años y a la Cámara de 20 años.



2. Que todas las listas estén conformadas, mínimo por un 30 por ciento de candidatos jóvenes.



3. Que la financiación de campañas jóvenes sea 100% estatal, sin reposición de votos, con un mismo tope para todos los candidatos.



4. Implementar un voto pedagógico y simbólico para jóvenes de 16 y 17 años en elecciones presidenciales.



5. Que se fortalezca la Mesa Multipartidista y los espacios de participación establecidos en la Ley 1622 de 2013, con financiación. Estos espacios deben ser de concertación, más no consultativos.



En cuanto a las propuestas, el viceministro Gómez afirmó que el objetivo de la reforma es que “incluya sectores que históricamente no se han tenido en cuenta como los jóvenes, por eso celebramos que superando cualquier diferencia partidista o pugnacidad propia de un periodo electoral estos muchachos den ejemplo proponiendo de manera unificada iniciativas que les permita mayor participación en política y la ciudadanía también se involucre”.