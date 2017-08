‘Respetaremos el acuerdo de paz, pero hasta ahí’: jefe de C. Radical

Cambio Radical, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hace la diferencia con los demás partidos de la coalición en el Congreso de la República. Por ejemplo: tiene objeciones a los dos proyectos más importantes de implementación del acuerdo de paz en el Congreso: reforma política y justicia para la paz.

El pasado viernes, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con Vargas Lleras para examinar el tema, pero las preocupaciones siguen.



Precisamente, el presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, habló con EL TIEMPO de algunos de estos temas.



¿Finalmente, cuál es la posición de Cambio Radical en la reforma política?



Creemos que este no es el momento para una reforma política. Creo que los acuerdos de La Habana ya cedieron en que las Farc sean partido político, y lo otro no hace parte de lo pactado, por lo que la bancada de Cambio Radical ha sido muy clara en que no apoya la reforma política.



¿Pero pedir que se archive el proyecto no significa que ya se separaron de la coalición?



No, porque ahí hay otros temas con los que no tenemos ningún problema. Lo que pasa es que no todo lo que salga ahora hace parte del acuerdo. Y lo que pasa con la reforma es que la mayoría de lo que está allí establecido no tiene nada que ver con el acuerdo. Muchas de las normas que se plantean en el proyecto no necesitan ‘fast track’; por ejemplo, las listas cerradas para 2022. Hacer una reforma política es muy importante para el país, pero no hay necesidad de correr.



Entonces ¿no le caminan a la reforma política?



Esa fue la decisión de la bancada. Yo, como presidente, respeto esa decisión.



Ya sobre el tema de la campaña presidencial, ¿siguen con el aval listo para Germán Vargas?



Pues, cuando se decida, porque él no ha tomado ninguna determinación.

¿Pero él anda en campaña?



Él está dedicado a la Fundación Carlos Lleras y está estudiando todos los temas del país, con mucha seriedad y responsabilidad.



La campaña presidencial que empieza parece que tendrá dos temas centrales: corrupción y paz. ¿Ustedes cómo van a afrontar ese debate?



En lo que tiene que ver con la corrupción, lucha radical, porque nosotros no avalamos esas prácticas, y así inclusive sean personas de nuestro partido, hemos dicho que sea la justicia la que se encargue de hacer las investigaciones. En el tema de paz, respetaremos el acuerdo firmado, pero hasta ahí. No más de lo que se acordó.



¿Cambio Radical apoya todo lo acordado con las Farc o solo algunas cosas?



Le pongo un ejemplo. En la reforma política hay temas que nada tienen que ver con el acuerdo de paz y la quieren meter por ‘fast track’. El acuerdo hay que respetarlo, pero para qué meter más cosas nuevas si eso no hace parte del acuerdo.



¿Y en la campaña van a salir a defender el acuerdo alcanzado con las Farc?



Vamos a respetar el acuerdo, y respetar es defender lo que se acordó. En eso hemos sido absolutamente claros. Cuando uno respeta defiende lo que es defendible, no lo que es indefendible.



¿Y qué no es defendible?



Lo que no está dentro del acuerdo de paz.



¿Cómo qué?



Lo que estoy diciendo de la reforma política. En tierras también hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el acuerdo.



¿Hay otros puntos del acuerdo de paz que no les gusten?



No porque todavía no se han presentado todas las normas.



Para las elecciones presidenciales, ¿en dónde ve a Germán Vargas, en el bloque que apoyó el proceso de paz o en el de los que se opusieron?



No a Germán Vargas, porque no sé si va a ser candidato o no. Al candidato de Cambio Radical no lo veo en nada que tenga que ver con algo parecido a Venezuela. Seremos todo lo contrario a lo que es hoy Venezuela.



¿Cambio Radical sigue en la coalición acompañando al presidente Santos?



Así es, y se han cumplido todos los acuerdos de la coalición, por eso, por ejemplo, Rodrigo Lara es hoy el presidente de la Cámara.



