Centro Democrático defendió demanda contra el ‘fast track’

En medio de la demanda que el Centro Democrático presentó el año pasado contra el Acto Legislativo para la Paz, que le dio vía libre al fast track, la Corte Constitucional realizó este jueves una audiencia pública en la que escuchó al senador Iván Duque, representante de ese partido político.

En la audiencia, Duque sustentó que la vía rápida que se creó en el Congreso para tramitar las leyes de paz, así como las facultades extraordinarias que se le dieron al presidente Juan Manuel Santos para emitir decretos con fuerza de ley “sustituye la Constitución, amenaza gravemente el equilibrio de poderes, doblega el principio del control constitucional y va en contra del principio de rigidez”, dijo.



Criticó que con esta ley el Congreso “solo podrá legislar sobre lo que promueva el Gobierno”, y que además sobre las leyes aprobadas vía fast track solo haya un control único y posterior por parte de la Corte Constitucional, sin que la ciudadanía pueda interponer algún tipo de demanda.



Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, defendió el fast track y dijo que esa metodología busca la celeridad y garantizar la fidelidad del acuerdo con las normas para implementarlo: “Cuando un Gobierno negocia con un tercero, ese tercero no va a aceptar que se le cambien los términos de lo que acordó”.



El procurador general, Fernando Carrillo, también defendió esta ley y dijo que no es cierto que el Congreso pierda su poder legislativo. “No solo puede debatir la conveniencia de los proyectos del fast track, también conserva la plena capacidad para negarlos”, aseguró.



POLÍTICA