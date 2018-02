‘Uribe representa un proyecto de guerra y odio’: Iván Cepeda

En diálogo con EL TIEMPO, Cepeda también habló de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que se abstuvo de abrirle investigación por una denuncia que le interpuso el expresidente Álvaro Uribe –su más enconado enemigo político– y en la que ordenó compulsar copias contra el exmandatario por presuntamente haber manipulado testigos.

¿Promover la paz le ha costado votos?



No, eso es un asunto que éticamente no tiene ninguna clase de duda. Así los costara, yo sería partidario de la paz. Pero aparte de eso no creo que cueste votos, creo que en mi caso esa es la fuente del respaldo que tengo.



¿Por qué lo asocian a usted con las Farc?



Es parte de una ideología intolerante, extrema, y una confección de la política que no admite la posibilidad de que alguien busque la solución de un conflicto armado por la vía del acercamiento a las partes. En realidad, soy un mediador y un facilitador de paz. Ser víctima me ha ayudado a comprender las raíces del conflicto armado, pero eso no significa que valide ninguna opción que elija las vías de la violencia.

¿Tiene amigos dentro de esa exguerrilla?



Sí, conozco personas con las que he compartido en estos años la búsqueda de la paz y se podría decir que tengo una relación personal de amistad.



¿Está cómodo en su partido?



El Polo ha sido una opción política que a mí me ha dado la posibilidad de participar en el Congreso, y creo que es necesario buscar una coalición de muchas fuerzas. El hecho de que yo pertenezca al Polo no significa que no quiera que haya una coalición mucho más amplia, más allá del Polo, en las elecciones que vienen.



¿Qué piensa hoy del expresidente Álvaro Uribe?



Es un hombre que ha tenido mucho poder, que lo ha conquistado con métodos que hoy están bajo la investigación de la justicia y que representa un proyecto fundamentado en la guerra, el odio y el miedo.

¿Usted está utilizando su problema con Uribe como plataforma política?



No, sencillamente mi convicción política es que ese proyecto que él representa no es el mío y tengo derecho, en democracia, de ejercer mi decencia.



¿Y tampoco la decisión de la Corte Suprema sobre el tema de los testigos falsos?



La idea de que yo he programado a la Corte Suprema de Justicia para que me favorezca electoralmente es absurda, no admite discusión.



¿Es decir que se reafirma en que no usó testigos falsos en contra del exmandatario?



Más allá de lo que diga, hay una decisión judicial en ese sentido.

