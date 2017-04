Vargas Lleras y Fajardo lideran intención de voto para 2018: Datexco

A 13 meses de que se realicen las elecciones presidenciales, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (Cambio Radical), con un 12,4 por ciento, lidera la intención de voto para el 2018, según la encuesta Pulso País, de Datexco.



Sin embargo, el 26 por ciento de las personas que respondieron el estudio se enmarcaron en la franja de los que todavía no saben o no responden. Es decir, todavía no tienen resuelto por quién votarían.



El segundo lugar en intención de voto es para el exgobernador Sergio Fajardo (Compromiso Ciudadano), con un 8,2 por ciento. Tras él, muy cerca, está la ministra del Trabajo, Clara López (izquierda), con el 8,1 por ciento.

Entre tanto, el 7,2 por ciento de los consultados dijo que votaría por el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro (Progresistas). A continuación viene la senadora Claudia López (Alianza Verde), con 6,7 por ciento.



Pero el estudio también da cuenta de que los encuestados consideran que la principal prioridad que debe resolver quien sea elegido como el próximo presidente de los colombianos es la atención en salud, seguido del desempleo y la calidad de la educación.

Proceso de paz



Según el estudio, en lo que tiene que ver con los acuerdos con la guerrilla, el 49,9 de los encuestados está pesimista frente a la posibilidad de que Colombia logre construir la paz.



Frente a las negociaciones con el Eln, el 74 por ciento considera que esa guerrilla no tiene intenciones legítimas de llegar a un acuerdo con el Gobierno.



Mientras tanto, la imagen desfavorable del presidente Juan Manuel Santos está en el 67 por ciento, dos puntos menos que en la pasada medición. Y la desaprobación a su gestión se ubicó en el 71 por ciento.



Claro que el estudio de Datexco deja en evidencia que el país pasa por un momento de marcado pesimismo. En diciembre pasado el 57 por ciento creía que el país iba por mal camino y ahora eso lo cree el 65 por ciento.

Ficha técnica:

Nombre del proyecto de investigación: Pulso país Colombia.

Firma Encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A. - OPINÓMETRO.

Fechas de recolección: 27 de marzo a 31 de marzo del 2017.

Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A. - OPINÓMETRO. Persona natural o jurídica que la encomendó y la financió: La W / El Tiempo.

Universo poblacional: total de la población colombiana mayor de 18 años de edad. Grupo objetivo: mayores de 18 años de edad en las regiones del alcance del estudio. Tipo de muestra: Muestreo Multietápico.

Técnica de recolección: telefónica en hogares.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD en las regiones del alcance del estudio.

Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género y edad (Fuente: Dane), nivel socioeconómico (Fuente: Planeación Nacional).

Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio.

Tamaño de la muestra: 900 encuestas telefónicas.

Universo geográfico: 6 regiones: Región eje cafetero y Antioquia, Región Llanos, Región Centro - Sur Amazonia, Región Caribe, Región Centro-Oriente y Región Pacífico.

Margen de error y confiabilidad: Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 3,27 % para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50 % y con un nivel de confianza del 95 %.

Temas de estudio: Evaluación de la situación del país, Gobierno y Presidente. Proceso de paz, Intención de voto a presidencia 2018, personajes, hábitos electorales, sociedad, alcaldías. Para mayor detalle ver cuestionario aplicado.

Personajes por quienes se indagó: ver cuestionario.

Preguntas concretas que se formularon: ver cuestionario a continuación.

Fecha de entrega del informe: 3 de abril del 2017.



