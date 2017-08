'Mejor Vargas Lleras' se inscribe hoy como movimiento ciudadano

Un grupo de jóvenes, empresarios y artistas inscribirá esta mañana ante la Registraduría Nacional el movimiento ciudadano Mejor Vargas Lleras, por el que el dirigente político correrá como candidato presidencial en el 2018.

En la inscripción de este movimiento no estará el candidato, ni habrá políticos ni rastro de partido político alguno.



El comité promotor será suscrito por el reconocido arquitecto Simón Vélez; por el empresario Eduardo Pacheco y por el líder social del Valle Jeison Aristizábal.



Este martes y mañana, Vargas Lleras estará en un recorrido por Nariño, pero esta tarde enviará un mensaje al país sobre su decisión de apelar a los ciudadanos para echar a correr su candidatura para 2018.



Fuentes cercanas al candidato explicaron que la razón principal por la que se acudió a los ciudadanos para impulsar su búsqueda de la Presidencia en el 2018 es porque sectores sociales y empresariales que no se identifican con los partidos, pero también bases de otras colectividades, se lo han pedido durante los recorridos que hace por todo el país desde que dejó la Vicepresidencia.



Vargas Lleras le dijo a EL TIEMPO que va a apoyar con toda decisión al comité de ciudadanos que hoy se inscribirá y que va a salir con ellos a las calles a pedir su apoyo.



Desde que salió de la Vicepresidencia, a mediados de marzo pasado, Vargas Lleras ha permanecido dedicado a dos actividades: a construir su programa de gobierno y a visitar regiones para recoger opiniones de los ciudadanos.



A partir de este martes es posible que los colombianos vean a Vargas Lleras en una nueva acción: recoger las firmas que respaldarán su candidatura presidencial.



No va a haber una ruptura suya con los partidos políticos, y menos con Cambio Radical (su casa), pero lo que sí es claro es que ellos no serán su prioridad a partir de ahora ni su suerte política dependerá exclusivamente de sus dirigentes.



La llegada del exvicepresidente al debate presidencial del 2018 en estas condiciones plantea nuevas expectativas, mueve el tablero político, pues aunque algún contacto tendrá con el mundo político, no va a priorizar las maquinarias, ni la coalición que ha acompañado al presidente Juan Manuel Santos será su principal respaldo.



Con Vargas Lleras en campaña, dentro de unas semanas, se vendrá un endurecimiento de sus posiciones sobre algunos aspectos del acuerdo de paz con las Farc, el cual ha criticado, por ejemplo, en la implementación de la justicia especial.

Vargas no será un candidato presidencial continuista, será un candidato crítico.



