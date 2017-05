A un año de las elecciones, así va la imagen de los presidenciables

04 de mayo 2017 , 12:31 a.m.

A un año de las elecciones presidenciales, la ministra del Trabajo, Clara López, es entre los presidenciables quien tiene la mejor imagen a nivel nacional, según la encuesta bimestral de Gallup.

La funcionaria, quien ya admitió que quiere aspirar a la Presidencia y que se va a retirar del cargo este mes, solo es superada en opinión favorable entre los encuestados por el expresidente Álvaro Uribe.



López, según la encuesta –que no mide intención de votos– goza de una imagen favorable del 47 por ciento, dos puntos menos de los que tiene Uribe.



Ella, quien acaba de renunciar al Polo Democrático, partido del que fue su presidenta y del que salió tras duras diferencias con directivos de la colectividad, ya anunció que quiere aspirar a la Presidencia haciendo parte de una coalición de centroizquierda.



El segundo entre los presidenciales es el exjefe negociador del Gobierno en Cuba, Humberto de la Calle, quien está un punto por debajo de López en cuanto a la imagen favorable, aunque su desfavorable es mucho menor que la de ella.



De la Calle quiere ser candidato del liberalismo, partido que está buscando armar una consulta interna entre las colectividades que apoyan el proceso de paz con las Farc.

Y enseguida del exvicepresidente está su copartidario, el senador Juan Manuel Galán, cuya favorabilidad es del 39 por ciento.



La senadora Claudia López, de Alianza Verde, está de cuarta en este listado, seguida del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Los dos han tenido acercamientos en procura de una alianza presidencial. Parte del eje de su campaña se centra en la lucha contra la corrupción.



En los resultados llama la atención lo que ha pasado con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien hasta diciembre pasado era, entre los aspirantes, el de mejor imagen.



Antes de terminar 2016, la favorabilidad de Vargas Lleras era del 61 por ciento y su imagen desfavorable, de solo el 24 por ciento. Pero en febrero la imagen favorable había caído al 40 por ciento y ahora está en el 36 por ciento.



El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro está de séptimo, seguido por Marta Lucía Ramírez y el senador Jorge E. Robledo, candidato presidencial del Polo.



Si bien Uribe es el de mejor imagen, sus candidatos no salen bien librados en el estudio. El primero de los uribistas, en el décimo lugar, es Óscar Iván Zuluaga, quien está fuera de la contienda presidencial, algo que podría quedar en mayor evidencia en la convención del Centro Democrático que se realizará este sábado, a la cual no asistirá.

Los otros uribistas son el exministro Carlos Holmes Trujillo (puesto 14), el exgobernador Luis Alfredo Ramos (puesto 16), Iván Duque (puesto 18) y María del Rosario Guerra (puesto 19).



La exsenadora Piedad Córdoba, quien ha estado recorriendo el país sopesando su aspiración presidencial, tiene una favorabilidad del 26 por ciento, pero con una alta desfavorabilidad: el 64 por ciento. Esta semana ella estuvo en Arauca, donde dijo que en agosto oficializa si es candidata presidencial.



Mientras tanto, el exprocurador Alejandro Ordóñez, a quien le gustaría una consulta interpartidista en la que estaría él con los conservadores y el Centro Democrático, ocupa el puesto 12 en el estudio.



Enseguida están Juan Carlos Pinzón, embajador en Washington que quiere ser candidato de ‘la U’ y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo (liberal).



En la encuesta, la aprobación de la gestión del presidente Juan Manuel Santos es del 26 por ciento, dos puntos más que en la medición de febrero pasado.



En lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz, el 57 por ciento de los encuestados consideran que va por mal camino.



La opinión desfavorable del Eln llegó al 91 por ciento.



La encuesta también muestra que se mantiene el pesimismo en el país. El 75 por ciento cree que las cosas van por mal camino.

Ficha técnica

Empresa que la realizó: Gallup Colombia.



Persona que la encomendó: Gallup Colombia para su venta por suscripción.



Fuente de financiación: Recursos propios Gallup.



Objetivos: Medir la favorabilidad y aprobación del Presidente, personajes e instituciones en Colombia. Sondear la opinión pública sobre hechos de actualidad. Evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del presidente Juan Manuel Santos. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar un sondeo general en las ciudades principales del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad.



Universo: mayores de 18 o más años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en: Bogotá (5.894.466), Medellín (1.958.800), Cali (1.763.370), Barranquilla (875.340) y Bucaramanga (393.706), para un total de 10.885.682 personas, según proyecciones DANE.



Marco muestral: Para la realización de este estudio se implementó una metodología llamada marcos duales, es decir, se hace uso de dos marcos muestrales (línea fija y generación de números celulares), para seleccionar a las personas. El cubrimiento telefónico en las 5 grandes ciudades, según censo del Dane, es del 85 %. Los hogares con línea telefónica son: Bogotá 1.713.072, Medellín 613.437, Cali 491.782, Barranquilla 185.966 y Bucaramanga 143.796. Total 3.148.053. Para el marco de línea celular se cuenta con un marco de número aleatorios generados por Invamer.



Tamaño de la muestra: 1.200 encuestas (787 telefonía fija y 413 telefonía celular) distribuidas de la siguiente manera: Bogotá 400 encuestas (227 telefonía fija y 173 telefonía celular), Medellín 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular), Cali 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular) , Barranquilla 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular) y Bucaramanga 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular); además de la distribución por niveles socio-económicos de manera proporcional a la población. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación.



Sistema de muestreo: Se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas dependiendo del tipo de marco muestral. Para el marco de telefonía fija, primero se realizó una selección aleatoria sistemática de hogares con telefonía fija y posteriormente se realiza una selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años. Para el marco de telefonía celular se llevó a cabo una selección aleatoria de personas mayores de 18 años.



Margen de error: Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95 %, son: para el total de la muestra de las 5 ciudades +/- 3 %; para el total de la muestra de Bogotá +/- 5 %; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla ó Bucaramanga +/- 7 %.



Técnica de recolección: Encuestas telefónicas asistidas por computador (CATI).



Fecha de recolección: Del 20 de abril al 2 de mayo de 2017.



Número de encuestadores: 40 encuestadores. Método de validación: Se revisó el 100 % de las encuestas realizadas y se supervisó el 15% de estas.



Temas a los que se refiere: Opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad.



Tasa de respuesta: La tasa de respuesta para las encuestas telefónicas es del 13,89 %. Esta tasa refleja el número de unidades de muestra que completaron el cuestionario, como porcentaje del número de unidades demuestra elegibles.



Personajes o instituciones por las cuales se indagó: Referirse a cuestionario. preguntas concretas que se formularon: Referirse a cuestionario.



